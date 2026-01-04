蘇巧慧蘆洲市場掃街固票倉 藍拚「春節前」定案

台北市 / 綜合報導

2026選戰提前開打，要披民進黨戰袍選新北市長的綠委蘇巧慧，趁著週末好天氣，來到蘆洲與民眾互動搏感情，國民黨這頭雖然還沒定於一尊，但相關提名時程出爐，力拚在春節之前，協調出黨內人選，並且與民眾黨在三月底之前完成整合。對此，國民黨主席鄭麗文表示，兩黨都要放下一黨之私，蘇巧慧則表示，每個人做事都有自己的節奏。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「加油。」熱情握手拍照合影，發送宣傳小物，民進黨立委蘇巧慧，把握週末時光，來到綠營票倉蘆洲，掃街拜廟要把選票顧牢牢，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「我們在地的林淑芬委員，淑芬姐，就是因為她多年的服務，還有在國會的表現贏得蘆洲人的認同，那我們之後也會更努力。」

向自家立委看齊，民進黨持續深耕蘆洲，國民黨這頭人選卡關，但新北市黨部提名小組也有動作，日前已達成3項決議，預計在1月底前，確認人選及完成協商，但如果協調未果，2月將展開民調，力拚春節前確定黨內提名人選，之後將與民眾黨整合，期盼3月底確認藍白由誰來戰新北。

國民黨主席鄭麗文說：「藍白合大家都釋出了，真的最大的誠意跟善意，我再次感佩黃國昌委員，他的一個高度也知道就是說我們，必須要放下一黨之私，為在野的力量尋求一個最大的公約數，以及能夠順利地在26年大選，贏得勝選。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「每個人做事都有自己的節奏和態度，那我做事就是全力以赴，ALL IN。」而藍白整合其實很多地方都有得喬，包括嘉義宜蘭等縣市有待整合，2026選戰已經聞得到煙硝味。

