蘇巧慧表態「當新北市長會普發現金」！卓冠廷讚「殺球得分」：國民黨執政的新北市府還要繼續背離民意嗎？

中央政府於本月5日開放登記「普發現金1萬元」，新北市議會民進黨團上月28日在總質詢中，強烈呼籲新北市政府跟進中央政策，並「擴大加碼」，遭新北市長侯友宜拒絕。民進黨立委、民進黨2026新北市長選舉候選人蘇巧慧今（18日）於電台節目《新聞放鞭炮》談及該議題，指出「在符合一定條件下，如果有超徵的稅收，我可以考慮發」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷直呼，「新北市府出來打球啦！國民黨舉球，蘇巧慧跳起來殺球得分」。

針對當選新北市長，是否會在有超收稅金的情況下，普發現金，蘇巧慧表示，既然這段時間大家覺得，若有超過預期稅收就應該要普發，那她會建議「乾脆法制化」。她指出，如果自己是新北市長，「在符合一定條件下，如果有超徵的稅收，我可以考慮發」。

對此，卓冠廷今日於臉書以「新北市府出來打球啦！新北普發現金，蘇巧慧表態了！」為題發文指出，今早蘇巧慧接受訪問，針對「普發現金」表示，「在符合條件的情況下，如果真的超徵稅收，會考慮普發現金」。

卓冠廷指出，國民黨發言人江怡臻的主張是新北不應該發，「不讓侯友宜發，還敲碗叫民進黨擬參選新北市長的蘇巧慧表態」。卓冠廷直呼，「國民黨舉球，蘇巧慧跳起來殺球，得分！」他質疑，「現在國民黨執政的新北市政府還是堅持不發，要繼續背離民意嗎？」

（圖片來源：卓冠廷臉書、新聞放鞭炮）

