蘇巧慧角逐新北市長 蕭美琴大讚：有蘇貞昌「衝衝衝」的魄力

民進黨將於26日正式提名立委蘇巧慧參選新北市長。副總統蕭美琴今（22）日表示，她看到蘇巧慧那麼認真地為地方付出，其演講風格也很像行政院前院長蘇貞昌。她讚賞蘇有爸爸「衝衝衝」的魄力，有爸爸做事情認真的傳承，但同時也有屬於自己的溫暖和細心。

蕭美琴今上午出席新北市樹林濟安宮「酧恩祈安 五朝圓醮」總醮壇點燈開幕暨公益傳芳典禮，並致詞表示，感謝廟方與所有工作夥伴的付出與用心，讓大家能共聚一堂，為國家以及人民祈福。濟安宮長久以來是樹林重要的信仰及文化中心，要特別肯定董監事傳承傳統信仰，更抱持蹽溪過嶺的精神，長期在公益領域付出，包括提供關懷弱勢獎助學金，今天更將捐贈消防救災設備等，展現悲天憫人的善心，相信這也代表全台灣人民慈悲的精神。

蕭美琴提到，日前接見績優捐血人代表，台灣人捐血的比例在全世界數一數二；有許多數據也顯示出台灣人願意出錢出力從事公益，包括花蓮風災鏟子超人展現出台灣人良善的精神，願意為他人甚至世界付出善心。

蕭美琴說明，台灣面對各種風災、地震，除了祈求上天保佑國泰民安，也希望進一步推廣防災士訓練，希望防災士制度落實到社區鄰里，讓大家都學會如何保護自己，有力量的人則可以進一步幫助他人，共同守護社區。除了今日捐贈消防救災設備外，也期盼透過地方宮廟體系的力量推廣防災士制度，讓更多民眾受到專業防災訓練。

談及行政院普發現金一萬元，蕭美琴也特別提醒民眾，登記普發一萬元時要小心防詐，詐騙是世界各國共同面臨的挑戰，請大家務必小心，不要亂點不熟悉的網站，倘有疑慮或資訊不清楚時，一定要再次確認。她知道有些國人會將普發的一萬元拿來做公益、行善事，也要代表台灣人民感謝大家對公益的付出。

最後，蕭美琴再次感謝濟安宮所有夥伴團隊長期對地方的貢獻。並表示，大家運用自身力量為國家祈福，在此動盪的世界當中，全世界最良善、最具互助精神的人民都在這裡，相信國家會愈來愈好，社區鄰里間守望相助、相互幫忙的精神也會持續擴大，期盼在大家共同努力下，未來可以讓全世界都關心與支持台灣，並看到台灣最良善慈悲的精神。

