蘇巧慧跑基層與劉和然較勁 黃國昌合體謝國樑
政治中心／綜合報導
2026新北市長選戰暗潮湧動，民進黨立委蘇巧慧勤跑基層拚支持，和同樣被點名參選的副市長劉和然同台較勁，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌，今天一早還到了基隆合體國民黨籍的基隆市長謝國樑，引發藍白合的聯想，黃國昌還透露，下禮拜就會和國民黨主席鄭麗文會面，將全程公開。
手一雙雙握，民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。不過看看台下，還有也想角逐新北市長大位的劉和然，兩人同台也為活動，增添政治味。立委（民）蘇巧慧：「其實我們在很多的場合都會遇到，其實不只是劉和然副市長，甚至是李四川副市長，也都有相遇到，那我覺得大家都，互相非常的尊重，而且是友善。」
民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。（圖／民視新聞）
新北市副市長劉和然：「我跟委員也好跟李副也好，其實我們在很多場合的互動，都非常的自然，也是這個城市一個，非常友善的一面。」兩人互誇彼此友善，不過劉和然上台致詞時，也不忘替自己鋪陳聲量。
新北市副市長劉和然：「前一棒規劃下一棒，一棒接一棒，所以你看這一棒接得多好，所以我們也會接得很好。」雖然劉和然是侯友宜心屬人選，但現在傳出，藍營呼聲最高的李四川，競選團隊已成形，被問到會不會有壓力，劉和然只強調一步一腳印。而同一時間，也有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，人到了基隆談聯合政府，合體國民黨市長謝國樑，還預告要和國民黨主席見面。
有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，人到了基隆談聯合政府，合體國民黨市長謝國樑。（圖／民視新聞）
民眾黨主席黃國昌：「鄭主席當選了以後，都有密切的保持聯絡，鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行，那基本上面方式會全程公開。」隨著藍白黨主席見面，藍白的競合關係，牽動2026選戰情勢。
原文出處：黃國昌一早赴基隆與謝國樑合體 預告會見鄭麗文謀求藍白合
更多民視新聞報導
人設全毀！館長慘遭毀滅式爆料 董念台：早知他不是個咖
反擊「台灣有事」言論！ 中網掀「琉球地位未定論」熱潮
中國外交部發文嗆日 吳釗燮圖卡「致敬」狠酸：幹話發言人
其他人也在看
2026新北大戰！蘇巧慧.劉和然「互動冷」 李四川傳團隊成形
2026新北市長選舉，各黨積極備戰。民進黨提名立委蘇巧慧參選，但國民黨方面，至今沒確定人選，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也有意參選，今(16)日他和蘇巧慧同場出席活動，不過互動很冷。...華視 ・ 1 天前
71歲張善政累了？「只做一任市長」私下對話瘋傳 本人鬆口曝下一步
2026大選倒數一年，除了台北市長蔣萬安之外，桃園市長張善政也將尋求連任，鞏固國民黨地方版圖；針對流傳消息指出，張善政私下坦承「只做一任」的情況，張善政今（17）日赴桃園市議會備詢時嚴正否認，重申只要市民支持，一定會爭取連任。國民黨議員凌濤、林政賢質詢時指出，張善政帶領桃園市政府的這3年來，鐵路地下化、智慧城市轉型都是有目共睹的政績，民調滿意度更是突破七成......風傳媒 ・ 8 小時前
新北市長選舉暖場？劉和然、蘇巧慧中醫嘉年華同台較勁
新北市副市長、國民黨市長熱門人選劉和然與民進黨市長提名人蘇巧慧今（16）日都參加新北市中醫嘉年華活動，對於是否同台較勁，劉和然說，很多場合他們互動都很自然，蘇巧慧則稱大家都互相非常的尊重，而且友善，但劉在致詞時強調「一棒接一棒」才能延續市政傳承，蘇巧慧則強調新時代一定要有新觀念、新做法。中時新聞網 ・ 1 天前
烏坵營區、碼頭整建等了好多年 還曾被監察院關切
隸屬於金門縣的烏坵鄉大坵、小坵由於地處偏遠、距離中國沿海甚近，扛起了台海防衛第一線角色。由於島上營區、碼頭年久失修，加上中國船隻在台海周邊活動頻率劇增，使得設施更新需求迫切，但對於島上官兵、海巡人員而言，營舍、碼頭新建工程都等了許久，甚至還一度被監察院關切，敦促檢討改進。自由時報 ・ 1 天前
卓揆不執行財劃法修正案 吳宗憲批：獨裁國家才會這樣做
藍白14日聯手再度修正「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰對此表示遺憾，指實務上窒礙難行並將尋求憲政救濟。國民黨立委吳宗憲今日受訪強調，全世界沒有一個民主國家，不執行立法院三讀通過的法律，只有獨裁國家才會任何法律想執行就執行、不想執行就不執行。至於是否考慮祭倒閣，他表示，尊重黨團的決定。自由時報 ・ 1 天前
川普非洲特使：蘇丹戰爭是全球最大人道危機
（中央社杜哈15日綜合外電報導）美國總統川普的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）今天向法新社表示，蘇丹戰爭是「全球最大的人道危機」，並期盼透過外交努力讓和平有所進展。中央社 ・ 1 天前
拚周五復營運！計程車博物館慘淹 損失約2百萬
宜蘭蘇澳 災後慘況曝光！計程車 博物館，收藏 各種不同的計程車、骨董車，等許多模型、紀念品，因為大水，淹進博物館，造成損失 大約兩百萬元 #宜蘭蘇澳 #計程車博物館#復營運東森新聞影音 ・ 1 天前
集結40位地勤榮民生命史 《空軍地勤榮民生命史》致敬無名英雄
空軍航技校友總會今日推出《空軍地勤榮民生命史》，集結40名校友的專業軌跡與服務故事，完整呈現地勤人員跨越數十年的技術傳承與心血，將其服務空軍的生命史彙編成冊。今年適逢對日作戰勝利80週年、迎接空軍航空技術學院明年90週年，這場在新北市政府舉行的新書發表會，致敬默默守護國防的無名英雄。自由時報 ・ 1 天前
老婦悶死顧50年癱兒！ 一審律師稱「朝加工自殺辯護」 法官震驚：扭曲事實
8旬劉婦照顧重度腦麻癱兒長達50年，心力交瘁下，將1萬元紅包塞入癱兒嘴巴後悶死，一審法官輕判2年半並建請總統「特赦」。劉婦一審委任律師杜俊謙近日受訪時指稱，當時朝「加工自殺罪」辯護，但法官「有考量」，最終引殺人罪判刑。一審受命法官在內部群組澄清，指辯護人在協商時就表明不主張「加工自殺」，檢方也因而聲請不行國民參審，該說法扭曲事實，「後續會加以處理」。太報 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 12 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 12 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 16 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 14 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 17 小時前