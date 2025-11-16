蘇巧慧跑基層與劉和然較勁 黃國昌合體謝國樑

政治中心／綜合報導

2026新北市長選戰暗潮湧動，民進黨立委蘇巧慧勤跑基層拚支持，和同樣被點名參選的副市長劉和然同台較勁，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌，今天一早還到了基隆合體國民黨籍的基隆市長謝國樑，引發藍白合的聯想，黃國昌還透露，下禮拜就會和國民黨主席鄭麗文會面，將全程公開。

手一雙雙握，民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。不過看看台下，還有也想角逐新北市長大位的劉和然，兩人同台也為活動，增添政治味。立委（民）蘇巧慧：「其實我們在很多的場合都會遇到，其實不只是劉和然副市長，甚至是李四川副市長，也都有相遇到，那我覺得大家都，互相非常的尊重，而且是友善。」

黃國昌一早赴基隆與謝國樑合體 預告會見鄭麗文謀求藍白合

民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。（圖／民視新聞）





新北市副市長劉和然：「我跟委員也好跟李副也好，其實我們在很多場合的互動，都非常的自然，也是這個城市一個，非常友善的一面。」兩人互誇彼此友善，不過劉和然上台致詞時，也不忘替自己鋪陳聲量。

新北市副市長劉和然：「前一棒規劃下一棒，一棒接一棒，所以你看這一棒接得多好，所以我們也會接得很好。」雖然劉和然是侯友宜心屬人選，但現在傳出，藍營呼聲最高的李四川，競選團隊已成形，被問到會不會有壓力，劉和然只強調一步一腳印。而同一時間，也有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，人到了基隆談聯合政府，合體國民黨市長謝國樑，還預告要和國民黨主席見面。

有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，人到了基隆談聯合政府，合體國民黨市長謝國樑。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「鄭主席當選了以後，都有密切的保持聯絡，鄭主席的會面，我們下個禮拜就會正式舉行，那基本上面方式會全程公開。」隨著藍白黨主席見面，藍白的競合關係，牽動2026選戰情勢。

