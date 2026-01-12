蘇巧慧轟亂修《財劃法》新北情何以堪 侯友宜：先求有再求好

記者陳思妤／台北報導

新北市長參選人、民進黨立委蘇巧慧表態，若當選會跟進實施國中小營養午餐免費，更點出和其他縣市相比，新北市確實比較困難，國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導的《財劃法》修正後，新北市的人均從六都最低，現在變成了全國最低。對此，新北市長侯友宜今（12）日表示，《財劃法》就像他當時說的，「先求有再求好」，朝野之間要不斷的溝通協調，讓地方的發展能夠均衡。

蘇巧慧11日受訪時直言，從營養午餐全面免費這件事情，大家就可以看得出來，台北市和全國其他縣市財政差距，新北市確實是比較困難，但在國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導的《財劃法》修正後，新北市的人均從六都最低，現在變成了全國最低，所以對新北市來講一點幫助都沒有。她說，「新北人對於這樣亂修的《財劃法》，情何以堪，當然是不能接受」。

侯友宜今天上午出席「新北都更處15週年慶暨住都中心5週年-築安全，續共好」展覽開幕式，接受媒體聯訪時表示，《財劃法》一路走來，其實就像他當時說的，「先求有再求好」。

侯友宜稱，《財劃法》這一路走來，非常謝謝很多立委支持新北市修改《財劃法》，新北市雖然在整個《財劃法》裡面拿到的還是在全國統籌分配稅款最低，但是總算有一步一步的往前走。

侯友宜說，他覺得《財劃法》還有最後還有一些沒有做好的，希望把它做到更好，在所有的資源底下，會全力以赴把新北市的市民建設、社會福利照顧好，朝野之間要不斷的溝通協調，讓地方的發展能夠均衡。

