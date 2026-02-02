蘇巧慧轟助理費除罪化 翁震州揭黨團協商紀錄控：白營「非誤刪」婚喪補助

即時中心／顏一軒報導

立法院1月30日召開第11屆第4會期最後一次院會，國民黨與民眾黨挾人數優勢，硬闖《立法院組織法》與《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》等爭議修法，將立委助理的薪資，變成立委的補助費，遭質疑是幫特定人士解套，另一方面，藍白兩黨所提出之再修正動議，甚至建議拿掉助理的結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助的文字，讓綠委蘇巧慧質疑，「說好的提升助理待遇呢？」。對此，民進黨新北市議員翁震州今（2）日更加碼釋出「黨團協商會議紀錄」直指，「原來刪除結婚喪葬教育補助，根本是民眾黨有意為之，不是不小心刪除的」。





蘇巧慧1月30日於臉書（Facebook）發文指出，立法院延會會期最後一天，，國民黨和民眾黨留給全民的年終大禮是「盜用助理費除罪化」；按照最後通過的《立法院組織法》第32條，把原本給公費助理的人事費用，全部變成立法委員補助費，意圖將貪污合理化。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

更扯的是，蘇巧慧怒批，國眾兩黨所提出的再修正動議甚至還拿掉助理結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助的文字，說好的提升助理待遇呢？

蘇巧慧臉書全文。（圖／翻攝自翁震州臉書）

她強調，身為立法委員在國會該做的應是幫人民服務，打造更好的公民社會，而非是提出各種自肥國民黨的法案，反而最重要的中央政府總預算、牽涉國家安全的軍購，一毛錢都沒通過，還送給國民黨400億的黨產當年終獎金。

翁震州今日公布「黨團協商會議紀錄」並表示，「增進福利只會嘴巴說說，剝削員工卻是身體力行！原來刪除結婚喪葬教育補助，根本是民眾黨有意為之，不是不小心刪除的！說好要增加助理福利卻刪除上億的助理福利，讓人大開眼界！」

翁震州臉書全文。（圖／翻攝自翁震州臉書）

對此，民眾黨主席黃國昌回應，目前國民黨立委牛煦庭的提案是助理費法制化，民眾黨團會修正動議，支持給公費助理們有更好的待遇與保障。民眾黨版《立法院組織法》32條也將公費助理的專業加給、資深加給、健檢和年終、在職進修等待遇羅列清楚。

民眾黨主席黃國昌（中）。（資料照／民眾黨團提供）

黃國昌稱，由於原提案中給助理的結婚生育等婚喪喜慶補助，若修法後將增加6億立院支出，恐對國家財政負擔過重，民眾黨團修正動議預算約2億，支持給專業助理加給，提升立法問政品質，修法通過後，在下一屆國會才開始實施 。

牛煦庭則強調，很多人認為這個法案是「自肥」，但一來這個法案並沒有調高立委的薪水，只增加助理的待遇；二來是這個法案有敘明「日出條款」，下屆立委上任，才能施行。

國民黨立委牛煦庭。（圖／翻攝自牛煦庭臉書）

牛煦庭也說，很多人認為這個法案是「除罪」，但我的法案內容，是比照2024年通過，為議員助理加薪的《民代支給條例》來寫，難道當初行政院提出這樣的法條，是在為詐領議員助理費的議員除罪嗎？當然不是。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

