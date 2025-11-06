蘇巧慧選新北市長出戰黃國昌！2026六都市長可能參選名單還有誰？
蘇巧慧、黃國昌角逐新北市長！民進黨選對會5日開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長，引發關注。下屆九合一選舉將於2026年11月28日登場，各政黨無不摩拳擦掌，準備布局六都市長選舉最佳人選。究竟哪些人被點名可能參選六都市長呢？跟著Yahoo新聞編輯室一次往下看吧！
台北市長2026可能參選名單
國民黨蔣萬安：現任台北市長，依據地方制度法第55條第1項，直轄市長連選得連任一屆，外界普遍預估蔣萬安應會爭取2026年台北市長連任。近來被台北市議員陳宥丞問及是否有信心連任時，蔣萬安並未正面回應，僅強調會持續專注在市政建設上。點我看相關新聞
民進黨吳怡農：壯闊台灣聯盟創辦人、2020年曾代表民進黨參選台北市立委敗給蔣萬安。吳怡農是目前民進黨內唯一明確表態爭取參選台北市長的人，對於外界質疑過往選舉失利、缺乏實際歷練，吳怡農回應「過去五年都在經營基層。」點我看相關新聞
民進黨林右昌：前基隆市長、民進黨前祕書長。外傳林右昌被民進黨高層視為角逐台北市長的熱門人選，繼10月赴美國進行產業學習之旅後，林右昌緊接著到以色列訪問，一舉一動備受關注。林右昌在社群平台發文分享以色列學習之旅的體悟時，一句「台北的確可以再加把勁」，也被部分網友質疑是否劍指2026年的台北市長選戰。點我看相關新聞
社民黨苗博雅：現任台北市議員。先前民進黨曾傳出擬與苗博雅合作，出戰2026年台北市長選戰；不過苗博雅澄清，民進黨從未和自己接觸過選舉相關事務、自己也非隸屬綠營，但即便是不同黨，大家還是可以團結，一起為台灣打好選戰。點我看相關新聞
新北市長2026可能參選名單
民進黨蘇巧慧：現任新北市第五選舉區立委、民進黨新北市黨部主任委員。民進黨選對會拍板，徵召立委蘇巧慧代表參選新北市長，蘇巧慧回應，感謝選對會的推薦，自己已經做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領民進黨新北市議員候選人一起打贏2026年的選戰。點我看相關新聞
民眾黨黃國昌：現任民眾黨主席、全國不分區立委。黃國昌8月便宣布投入2026年新北市長選舉，近來國民黨主席鄭麗文喊話「2026新北市長是藍」、民進黨稱將由蘇巧慧出戰，黃國昌表示「自己爭取代表民眾黨來參選新北市長，這個方向不會有任何的改變，也正按部就班的往前進，不會等待。」點我看相關新聞
國民黨李四川：現任台北市副市長。李四川是國民黨內呼聲相當高的人選，10月14日接受網路節目專訪時，李四川坦言自己是個工程人，真的不喜歡選舉，也認為應把機會讓給年輕人，不過假設到明年，年輕人真的沒有辦法承擔，要他承擔，他也不排斥。點我看相關新聞
國民黨洪孟楷：現任新北市第一選舉區立委，是國民黨黨內評估的新北市長參選人選之一。洪孟楷曾表態，若民調最高，一定全力爭取贏的機會；強調願意挺民調最高、最有機會贏的人出戰。日前傳出李四川最快11月底就會宣布參選，洪孟楷對此回應，現在就是做好自己的角色跟位置，不管是什麼角色，只要能為新北市的市民服務，就是最好的位置。點我看相關新聞
國民黨劉和然：現任新北市副市長。外傳侯友宜屬意接棒給劉和然，劉和然也在11月6日釋出全新形象照，強調這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」點我看相關新聞
桃園市長2026可能參選名單
國民黨張善政：現任桃園市長。去年張善政接受聯合報專訪時表示，「不太想去談選舉，老實說最後看民調，民調不好就沒得選」。但被問到「大家都看好您能連任？」張善政則回應，「我也這樣希望。」7月26日大罷免中，桃園市是唯一全區都有罷免案的直轄市，六位立委成功守住席次，也讓張善政連任之路更加明朗。點我看相關新聞
民進黨王義川：現任全國不分區立委。原先傳出王義川有望代表民進黨強棒出擊桃園市長，然因王義川等正國會人士日前表態支持同派系的立委林岱樺參加高雄市長初選，引發年輕台派支持者不滿，是否連帶影響桃園市長人選布局，還有待揭曉。點我看相關新聞
民進黨何志偉：現任總統府副祕書長。何志偉勤走桃園基層一年多，被視為桃園市長人選之一，10月28日桃園市議員李光達掛上「何志偉 選市長」的大型看板後，何志偉回應「謝謝李光達議員的肯定，如果有機會，我們一起全力以赴。」點我看相關新聞
民進黨彭紹瑾：檢察官出身、前公平會副主委。彭紹瑾證實，10月時已向黨中央遞交參選桃園市長意願書，雖然自己回鍋當律師，但勤跑桃園基層從沒停過，更擔任過立委四屆、司法官八年多，學經歷優秀，很有機會一搏，會全力以赴爭取。點我看相關新聞
台中市長2026可能參選名單
民進黨何欣純：現任台中市第七選舉區立委。民進黨選對會10月確定徵召何欣純參選台中市長，何欣純除了感謝總統賴清德、立委蔡其昌，也向台中這塊土地與所有市民頭家表示感謝，並說「如果能有服務更多市民朋友的機會，我當然會全力以赴。」點我看相關新聞
國民黨江啟臣：現任立法院副院長。江啟臣角逐2026台中市長選戰的呼聲相當高，民調也暫居領先地位。有藍營人士點評，江啟臣是「兩棲政治人物」，是本土派，又有中央行政歷練，符合選民期待，對於江啟臣接棒盧秀燕很有信心。點我看相關新聞
台南市長2026可能參選名單
國民黨謝龍介：現任全國不分區立委。謝龍介2022年便曾參選第四屆台南市長，雖然最終輸給爭取連任的黃偉哲，但也緊咬票數。2024年，謝龍介出任立委後，就表態參選2026年台南市市長，並稱當選後只做一任（四年），接下來要交棒給民眾黨打拚。今年10月底，謝龍介透露，自己的選舉看板正式上架，，呼籲支持者不介入民進黨初選，接到民調電話請一律回答「唯一支持謝龍介」。點我看相關新聞
國民黨陳以信：現任國民黨海外部主任、曾任總統府發言人。陳以信10月表態爭取國民黨提名參選台南市長，有藍營支持者擔憂造成分裂內耗，陳以信強調，初選不是分裂，而是擴大基本盤的機會，更進一步攤開數據強調，唯有透過初選爭取中間選民，才能突破困局。點我看相關新聞
民進黨林俊憲：現任台南市第五選舉區立委。有意參選台南市長的林俊憲表示，「初選是民進黨的民主公開機制，只有經過初選，輸的人才會比較服氣」，自己尊重黨中央最後決定。11月，林俊憲再端出政策牛肉，誓言未來要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」的幸福城市。點我看相關新聞
民進黨陳亭妃：現任台南市第三選舉區立委。陳亭妃說，初選就是由人民決定，她已走遍台南37個行政區，了解各區的需求、規畫好藍圖，也準備好各區塊的發展。11月接受專訪時，陳亭妃明確表態「不會脫黨參選」，強調民進黨必須齊心一致，才能面對藍白陣營可能合作帶來的挑戰，「台南不能分裂，更不能冒險。」點我看相關新聞
高雄市長2026可能參選名單
國民黨柯志恩：現任全國不分區立委。2022年，柯志恩首次參選高雄市長得票率突破40%，外界認為成績斐然、雖敗猶榮。今年10月，柯志恩正式宣布，代表國民黨角逐高雄市長寶座，並選在上次選舉得票率最低的旗津掛出首面競選市長看板，象徵「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」。點我看相關新聞
民進黨林岱樺：現任高雄市第四選舉區立委。林岱樺很早就透露，自己打算參選高雄市長，呼聲高、民調亦高，但今年捲入詐領助理費案遭起訴。有綠營人士憂心，林岱樺涉案恐衝擊選民對民進黨的觀感，加上她多次表態選到底、不會脫黨參選，恐讓整體選情增加變數。民進黨高雄市長初選競爭相當激烈，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人皆有意競逐。點我看相關新聞
民進黨邱議瑩：現任高雄市第一選舉區立委。黨內歷練完整、人緣也非常好的邱議瑩，被視為具戰將氣質的中生代女性民代，6月已在高雄市成立競選辦公室，展現投入市長初選的企圖心，11月中也將舉辦首場造勢活動，邱議瑩喊話，「我會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選。」 點我看相關新聞
民進黨許智傑：現任高雄市第七選舉區立委。許智傑積極爭取高雄市長提名，稱若未來獲得市民託付，將延續前任市長們的市政規畫，帶領高雄轉型為「AI首都，宜居都市」，並強調會成為最接近人民的市長。點我看相關新聞
民進黨賴瑞隆：現任高雄市第八選舉區立委。賴瑞隆曾任高雄市新聞局長、海洋局長，之後連續三屆高票當選立委，聲勢看漲。賴瑞隆強調，自己始終堅持把建設與發展帶進高雄，將來也會全面提升城市競爭力，確保高雄在全球產業版圖中站穩關鍵地位。點我看相關新聞
撰稿記者：陳昭容、吳怡萱
核稿編輯：廖梓鈞
其他人也在看
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 7 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 5 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 20 小時前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 5 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 1 天前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不只王世堅有望擊敗蔣萬安？梁文傑被點名是黑馬 吳怡農回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，吳怡農今（5）日表示，民進黨內人才濟濟，梁文傑、王世堅他都認得，相信若在他表態、有了民意基礎之後，選對會一定會把它納入優先考量。民視 ・ 1 天前
「川普眼中釘」當選紐約市長 曼達尼宣戰:川普放馬過來
紐約市長大選，一如選前民調預期，由年僅34歲的民主黨候選人「曼達尼」獲勝，川普儘管選前操作棄保，要共和黨人含淚投票給民主黨脫黨參選的前紐約州長「古莫」，卻還是拚不過這位年紀輕輕的候選人，「曼達尼」也成為首位穆斯林的紐約市長，他在勝選演說上一字一句衝著川普而來，還大喊今晚開始，紐約市要由移民領導。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 8 小時前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
鄭麗文再公布新人事！牛煦庭、江怡臻任發言人 新媒體部主任王安國
新任國民黨主席鄭麗文於11月1日全代會正式上任後，陸續公布人事案，今日又再度公布最新一波的人事案。中天新聞網 ・ 4 小時前
中方官員全部坐正一語不發 川普憶川習會：沒見過有人那麼害怕
美國總統川普週三（11/5）邀請共和黨參議員在白宮舉行早餐會，致詞時提到上週與中國國家主席習近平會談時的情況。他透露，當時他直接向習近平身邊的高官問問題，但高官一語不發，都顯得非常害怕。太報 ・ 6 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍！退將列國軍3大壓力 作家獻策一招簽下去
今（2025）年6月，立法院會三讀通過「軍人待遇條例」修正案，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定之最低工資，國防部說明，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇超過3萬元。然而，近日有媒體揭露，4年內有高達1.2萬志願役士兵寧可賠錢，也要提前退伍。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專暗......風傳媒 ・ 4 小時前
鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代
親藍粉專，點名國民黨桃園市議員黃敬平，身為民代，在節目上霸凌網紅鍾明軒，也屢次砲打國民黨，痛批不該繼續當議員，而同黨的桃園市議員凌濤按讚貼文，被網友戲稱，現在是「同室操戈」嗎?TVBS新聞網 ・ 1 天前
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未鉅亨網 ・ 15 小時前