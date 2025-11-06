蘇巧慧選新北市長出戰黃國昌！2026六都市長可能參選名單還有誰？

蘇巧慧、黃國昌角逐新北市長！民進黨選對會5日開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長，引發關注。下屆九合一選舉將於2026年11月28日登場，各政黨無不摩拳擦掌，準備布局六都市長選舉最佳人選。究竟哪些人被點名可能參選六都市長呢？跟著Yahoo新聞編輯室一次往下看吧！

社民黨苗博雅 ：現任台北市議員。先前民進黨曾傳出擬與苗博雅合作，出戰2026年台北市長選戰；不過苗博雅澄清，民進黨從未和自己接觸過選舉相關事務、自己也非隸屬綠營，但即便是不同黨，大家還是可以團結，一起為台灣打好選戰。 點我看相關新聞

民進黨林右昌 ：前基隆市長、民進黨前祕書長。外傳林右昌被民進黨高層視為角逐台北市長的熱門人選，繼10月赴美國進行產業學習之旅後，林右昌緊接著到以色列訪問，一舉一動備受關注。林右昌在社群平台發文分享以色列學習之旅的體悟時，一句「台北的確可以再加把勁」，也被部分網友質疑是否劍指2026年的台北市長選戰。 點我看相關新聞

民進黨吳怡農 ：壯闊台灣聯盟創辦人、2020年曾代表民進黨參選台北市立委敗給蔣萬安。吳怡農是目前民進黨內唯一明確表態爭取參選台北市長的人，對於外界質疑過往選舉失利、缺乏實際歷練，吳怡農回應「過去五年都在經營基層。」 點我看相關新聞

國民黨蔣萬安 ：現任台北市長，依據 地方制度法第55條第1項 ，直轄市長連選得連任一屆，外界普遍預估蔣萬安應會爭取2026年台北市長連任。近來被台北市議員陳宥丞問及是否有信心連任時，蔣萬安並未正面回應，僅強調會持續專注在市政建設上。 點我看相關新聞

民進黨蘇巧慧：現任新北市第五選舉區立委、民進黨新北市黨部主任委員。民進黨選對會拍板，徵召立委蘇巧慧代表參選新北市長，蘇巧慧回應，感謝選對會的推薦，自己已經做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領民進黨新北市議員候選人一起打贏2026年的選戰。點我看相關新聞

民眾黨黃國昌：現任民眾黨主席、全國不分區立委。黃國昌8月便宣布投入2026年新北市長選舉，近來國民黨主席鄭麗文喊話「2026新北市長是藍」、民進黨稱將由蘇巧慧出戰，黃國昌表示「自己爭取代表民眾黨來參選新北市長，這個方向不會有任何的改變，也正按部就班的往前進，不會等待。」點我看相關新聞

國民黨李四川：現任台北市副市長。李四川是國民黨內呼聲相當高的人選，10月14日接受網路節目專訪時，李四川坦言自己是個工程人，真的不喜歡選舉，也認為應把機會讓給年輕人，不過假設到明年，年輕人真的沒有辦法承擔，要他承擔，他也不排斥。點我看相關新聞

國民黨洪孟楷：現任新北市第一選舉區立委，是國民黨黨內評估的新北市長參選人選之一。洪孟楷曾表態，若民調最高，一定全力爭取贏的機會；強調願意挺民調最高、最有機會贏的人出戰。日前傳出李四川最快11月底就會宣布參選，洪孟楷對此回應，現在就是做好自己的角色跟位置，不管是什麼角色，只要能為新北市的市民服務，就是最好的位置。點我看相關新聞