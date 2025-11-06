蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了

政治中心／陳慈鈴報導

民進黨立委蘇巧慧被徵召參選2026新北市長。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。

民進黨5日召開選對會，會後黨發言人吳崢表示，選對會中一致決議，將向中執會建議，在新北市徵召蘇巧慧參選2026市長，後續徵召提名作業待中執會確認後進行。

廣告 廣告

一名網友於《Threads》提到，預計參選2026新北市長的蘇巧慧，選舉政見只要有一條「停辦新北耶誕城」，他推測在板橋「可以拿到破六成的票了」。

貼文曝光後，瀏覽數已經超過33萬次，支持、反對意見都有。一部分網友表示，「真的，板橋人恨透了該死的新北耶誕城」、「支持停辦沒用的耶誕城！ 我非常需要46000」，也有人認為「其實新北耶誕城可以，但讓他巡迴嘛！新北那麼大又不是只有板橋，辦在林口不好嗎？辦在三峽不好嗎？幹嘛每年都在板橋，一年兩年還可以，每年都來就很煩」。

更多三立新聞網報導

打臉蔣根煌！遭爆月底參選新北市長 李四川否認：他是從哪裡來的訊息？

5月稱她已出局…蘇巧慧戰新北市長 民進黨直接打臉吳子嘉

曝林右昌沒接電話 蘇巧慧稱「人在以色列」：大家會一起努力贏下2026

當選新北市長廢耶誕城？蘇巧慧：希望創造市民認同、外地人喜愛的活動

