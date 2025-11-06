蘇巧慧選新北贏過李四川、黃國昌？三大優勢曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨選對會昨(11/5)正式通過，提名新北市立委蘇巧慧代表民進黨參選2026新北市長，預計將在11月下旬提報中執會通過。外界也在關注藍白候選人動向，對此，，蘇巧慧今表示，自己是態度最新、觀念最新、執行力最強的人選，未來也會積極爭取全新北市民認同。

民進黨立委蘇巧慧，資料照

至於目前傳出明年可能投入新北市長選戰者，藍營方面有新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川及新北市立委洪孟楷等人選；另外，民眾黨主席黃國昌也早早表態將會參選，而藍白是否將協調整合出一位候選人，外界也正在觀望。

蘇巧慧上午接受媒體訪問，她說，為了爭取全新北市民服務的機會，所以這一年多來，已踏遍了新北每個地區，也見到非常非常多的人事物，這樣的機會，這樣的準備，是為了讓自己和團隊，未來能夠在服務新北的時候，有紮實的地方連結，和未來的規劃想像。

被問到可能的對手李四川時，蘇巧慧表示，現在有各式各樣的人選，大家都期待要來爭取服務全新北市民的機會，可是每個人的條件不同，她自認認是觀念最新、執行力最強，這個差異性和其他的候選人應該是很明顯的，在這樣的差異之下，也讓新北市民來做抉擇，未來的這座城市，要有什麼樣的團隊來帶領。

