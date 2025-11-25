蘇巧慧酸「藍版財劃法」新北人均最低 劉和然反嗆政院：試算表在哪裡

新北市副市長劉和然指《財劃法》修正案最關鍵的問題還是「試算表在哪裡？」，要行政院不要閃也不要轉移焦點，更反問新北市長參選人蘇巧慧若政院版《財劃法》讓新北吃虧「敢不敢像我們一樣站出來反對」。（取自劉和然臉書）

民進黨推出的新北市長參選人、立法委員蘇巧慧日前指摘國民黨版的《財劃法》把新北市統籌分配款變成全國最低，新北市副市長劉和然反擊指出現在最關鍵的問題還是「試算表在哪裡？」，要行政院不要閃也不要轉移焦點，更反問蘇巧慧若政院版《財劃法》讓新北吃虧「敢不敢像我們一樣站出來反對」？

劉和然表示，蘇巧慧的回應他聽到了，很高興聽到蘇巧慧這麼在意新北的人均分配。這正好證明了他的觀點，即是「不管是甚麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭」，但現在最關鍵的問題沒有改變，一樣是「試算表在哪裡？新北的人均分配會不會又是全國最後一名」？

劉和然要求行政院「請不要閃，也不要轉移焦點，制度要可長可久，《財劃法》不是做政治秀，而是要基於公平、透明、公開的數據」。劉和然強調，新北人口最多、責任最重，如果行政院版試算表公布，新北依然在最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心」。

「我也想再次請教蘇委員，如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」，劉和然表示，新北不求特權，只求公平，分配額度不能讓新北人均預算再度墊底，這是必須守住的底線，也是新北市民應得的正義。

