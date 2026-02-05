蘇巧慧頻開支票！黃國昌酸：以為人民傻子？

▲民眾黨主席黃國昌今與退休警消到台北高等行政法院前抗議，對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧頻釋政見，黃國昌反問，錢從哪來？（圖／何哲欣攝，2026.02.06）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌爭取參選新北市長，民進黨的對手、綠委蘇巧慧近來頻頻誓出政見，包括「公立國中小學童免費營養午餐」、「0到6歲免門診和住院部分負擔」、「0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒3萬元照顧津貼」、「65歲以上假牙補助最高5萬元」等。對此黃國昌今（5）日受訪說，蘇巧慧在提出各項政策主張前，應先清楚向社會交代財源從何而來。

黃國昌指出，立法院日前修正《財政收支劃分法》，目的在於增加地方政府財源，讓新北市政府能有足夠經費照顧市民的食衣住行與教育福利，但蘇巧慧卻反對相關修法，至今也未正面回應其反對理由，質疑其立場前後矛盾。

廣告 廣告

黃國昌批評，民進黨一方面抨擊在野黨修法是為地方政府增加財源，另一方面卻由蘇巧慧，拿修法後增加的財源開出各項政策支票，形同「兩面手法」。他強調，地方政府能有更多資源照顧民眾，正是修法後的成果，但蘇巧慧一邊反對修法、一邊使用修法成果進行政治操作，新北市民自有公斷，「蘇巧慧還有臉在那邊開支票！民進黨政府真的不要以為台灣人民是傻子。」

此外，黃國昌仍須與國民黨的候選人整合，而國民黨目前最強人選應是台北市副市長李四川。黃國昌5日接受專訪時，提到相較李四川更具備的優勢。對此黃國昌今也說，藍白兩黨一定會整合出一位候選人，民進黨不要想見縫插針，「省省吧！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

參議員接連關切1.25兆國防預算卡關 黃國昌：先敦促美國政府交貨

不滿政府未依法編列退休警消退休金 黃國昌率眾抗議：賴清德還錢

春聯寫「一馬平川」！黃國昌喊：新年不要有太多政治聯想