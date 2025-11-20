蘇巧慧駁要他選到底！黃國昌：蘇貞昌連神明都騙 神明人民一起騙可能就不好

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

已表態投入2026年新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌，昨（19）日與國民黨主席鄭麗文舉行峰會，黃國昌在峰會上稱，民進黨立委蘇巧慧私下透過管道鼓勵他「選到底」，但蘇巧慧受訪時說，自己向來就是做好準備，來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底。黃國昌今天被問及此事時回應，蘇巧慧可能貴人多忘事，並爆有兩組以上人來傳達過，還酸蘇巧慧的父親、前行政院長蘇貞昌在2010年，曾在神明前發誓不會再選，卻連神明都騙，「如果連神明人民都一起騙了，這樣子可能就不好。」

黃國昌今天受訪時，媒體問道，黃國昌昨天爆蘇巧慧曾私下透過管道鼓勵他選到底，是什麼樣的管道？而蘇巧慧否認曾透過管道鼓勵。黃國昌表示，參選就是每個人的權利跟自由，不過他有一點驚訝，蘇巧慧可能貴人多忘事，自己講的話，自己都忘了喔？

黃國昌說，不是只有一組，而是有兩組以上的人。而他聽到這樣的回應，不禁讓他回想到，蘇貞昌2010年在保安宮前面宣誓絕對不會選第三次，但蘇貞昌之後再參選2018年新北市長，面對台灣社會質疑，連神明都敢騙，其實人民還是蠻重視政治人物的誠信，「如果連神明人民都一起騙了，這樣子可能就不好。」



