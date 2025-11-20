蘇巧慧駁「鼓勵參選到底」 黃國昌大笑：蘇委員可能貴人多忘事

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨主席黃國昌昨(19)日與國民黨主席鄭麗文會面，針對新北市長選舉議題，他透露代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧曾鼓勵他參選到底，蘇巧慧則駁斥，表示向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底。對此，黃國昌今(20)日受訪聽聞，大笑表示驚訝，「蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話，自己都忘囉？」

黃國昌表示，參選新北市長是希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但他強調自己是以大局為重的人，後突然爆料稱，蘇巧慧曾透過好多管道鼓勵他「參選到底」，直呼「她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

廣告 廣告

蘇巧慧則回應，自己參選是因為對新北市有感情，希望新北發展更好、市民生活更好，會延續在國會的好表現、地方的好政績，爭取為400多萬位新北市民服務的機會；強調向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底，也持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰，任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

黃國昌今日被問到此事，先是大笑，表示當然參選是每個人的自由，不過他有點驚訝，「蘇委員可能貴人多忘事，自己講的話，自己都忘囉？」

黃國昌說，聽到這樣的回應，不禁想到前台北縣（後升格新北市）縣長蘇貞昌2010年曾在保安宮前面宣示，雖然他對台北縣有滿滿情感，但他絕對不會出來選第三次，但2018年卻出來選新北市長，面對社會質疑，連神明都敢騙，人民還是很重視政治人物誠信，如果連人神都一起騙，這樣可能不好。

原始連結







更多華視新聞報導

新北市長藍白合？黃國昌爆「蘇巧慧鼓勵選到底」：但我是以大局為重的人

趙少康曝民眾黨內部民調 新北市長「藍白合」李四川或黃國昌都能贏

黃國昌稱「蘇巧慧鼓勵我選到底」 蘇巧慧駁：已做好準備面對一對一的選戰

