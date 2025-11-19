「蘇巧慧鼓勵我選到底！」黃國昌談新北市長選戰布局：我是大局為重的人

​國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行在野主席高峰會談。針對新北市長選戰藍白如何合作，黃國昌說，如果男主角不是他，千萬不用擔心他會扯後腿，也不用擔心他會袖手旁觀，他會跳到第一線，用最大的力量輔選。黃國昌更透露，民進黨新北市長提名人蘇巧慧透過其他管道來鼓勵他，叫他一定要選到底。

黃國昌表示，民眾黨當然想要有地方執政的機會，因為有的時候在國會的監督是狗吠火車，你真的要做的事情，就是要拿到行政權，相信這是大家都懂的，民眾黨是一個在成長在茁壯的政黨，肯定希望能夠有更多好的人才進入地方政府，自己親手實現地方治理。

「以行動顧台灣—主席高峰會談」19日於新莊凱悅嘉軒酒店舉行，圖為國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。（劉偉宏攝）

新北市長選不選？黃國昌：不會 扯後腿，也不會袖手旁觀 ​

黃國昌說，他也很早就說，對於選新北市長，他希望讓自己成為更好的選擇，但黃國昌也強調，自己是一個大局為重的人，當有更高的目標、更高的價值、有更好的人的時候，他可以去支持，在這中間的過程當中，一定有一個過程、討論，民進黨也一定會見縫插針，像蘇巧慧透過管道來鼓勵說「黃國昌一定要選到底、強力支持」，為什麼這樣子講，黃國昌心裡當然明白。

黃國昌表示，但是如同她所說的，還是要回到為什麼要做這件事情的初衷，民眾黨看的不是只有小我，還有大我；黃國昌重申，大我才是人民關心的焦點，在這個過程裡面，怎麼樣讓大家信服，讓所有關心這件事情的人信服，讓新北市民信服，讓台灣人民信服，找到最強的團隊，接下來新北市長侯友宜良好基礎的棒子，帶給新北市民最佳的地方，至於這才是民眾黨真正關心的事情。

黃國昌指出，自己曾經講過非常多次，最後如果他有機會代表在野聯盟選新北市，他一定全力以赴，使命必達，如果不是男主角，也千萬不用擔心黃國昌會扯後腿，更不用擔心他會袖手旁觀，他會跳到第一線，用最大的力量輔選，因為這是民眾黨跟新北市民許諾的，要有最強的團隊帶來最好的地方治理。

