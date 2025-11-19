蘇巧慧鼓勵我選到底！ 黃國昌：我是以大局為重的人

黃國昌爆料蘇巧慧曾鼓勵他參選到底。（圖／記者游承霖攝影）





中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午3點在新北市新莊舉行高峰會談，2人暢談1個多小時後，接受現場媒體提問，黃國昌被問題新北市長選舉議題時，強調自己會「希望成為更好的選擇」，但倘若男主角不是他，他也會跳到第一線積極輔選，此外，他更爆料，代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧曾鼓勵他參選到底，「她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

黃國昌被媒體問到「兩黨會透過整合式民調挑出人選嗎？」也做出回應，民眾黨當然想取得地方執政機會，因為在國會監督是狗吠火車，真正要做事，是要拿到行政權，民眾黨希望有好的人才進入地方政府，親手實踐地方治理。

黃國昌隨後也說，對選新北市長希望成為更好的選擇，但他也說「黃國昌是一個大局為重的人」，當有更高的目標價值或更好的人時當然願意支持，他也爆料，民進黨過程中見縫插針，蘇巧慧就一直鼓勵他選到底「她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

黃國昌也說，我們做這件事的初衷，不是只有小我，而是大我，如何讓人民新北、台灣人民幸福，找到最強團隊接下侯友宜市長打下良好基礎的棒子，貸給新北市民最佳的地方治理，這才是我們真正關心的事情。

黃國昌最後也說，如果我有機會代表在野聯盟選新北市，我一定全力以赴，使命必達，如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿，也不用擔心我袖手旁觀，我會跳到第一線輔選，用最大力量輔選，因為這是我們跟新北市民許諾的，我們要有最強的團隊，帶來最強的地方治理。

