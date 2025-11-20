蘇巧慧鼓勵黃國昌選到底？王義川打臉「10%昌」話術...

論壇中心/綜合報導

19日國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌舉行藍白合會議，針對新北市長合作，黃國昌突然提到民進黨新北市長參選人蘇巧慧透過其他管道鼓勵「一定要選到底」，遭蘇巧慧駁斥打臉。對此，民進黨立委王義川分析，「沒有人選舉在準備三腳督的啦」，若對方整合在一起、還不是要一對一，而黃國昌出來選不到10%，都不必喊棄保，民眾自己就會棄保了。

王義川在《台灣向前行》節目中直指，黃國昌自己擔任黨主席，縣市長他要操盤，議員他要提名，結果自己還想選新北市，這時候他的角色會矛盾，他會出現他自己的小我，也會出現民眾黨的大我，人都是自私的，我甘願犧牲我新北市的聲量，成全整個黨？「我如果沒有去喊我新北要選，人家要不要成全我的整個黨」，黃國昌會陷入這個矛盾。

而蘇巧慧駁斥後，黃國昌又扯「蘇貞昌騙神明」舊事。王義川表示，黃國昌很喜歡講「很久很久以前的故事」，但黃國昌自己都忘記了，他曾經在2018年幫蘇貞昌催票，要大家繼續支持蘇貞昌，政治的局勢是一波一波，但是黃國昌習慣性地，把以前民進黨說的話，又拿回來講，「只會顯示他自己的自信心不足，沒辦法當一個真正的黨主席操盤」。

