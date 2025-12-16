蘇巧慧：中央地方協力 打造更好運動環境

（中央社記者王鴻國新北16日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席武林國小風雨球場工程開工典禮表示，她從擔任立委以來積極為新北師生爭取更好的校園空間，也支持基層運動選手，打造更完善的運動環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、議員廖宜琨今天出席武林國小風雨球場工程開工典禮，她表示，在中央和地方的齊心協力，她共爭取新台幣5701萬元工程經費，將陸續在樹林區武林國小、三多國中及三龍公園興建風雨球場，以提供更好的學習及運動環境。

廣告 廣告

她表示，武林國小曾經在全國小學籃球錦標賽6年級甲組拿下亞軍，但校園腹地不足，一直缺少合適的練球場地，期望工程如期如質完工，以讓師生明年暑假前就能有全新的運動環境。

廖宜琨表示，他和蘇巧慧一起找資源、找方法，持續向新北市政府爭取經費，希望為武林國小打造更好的練球空間。也感謝蘇巧慧爭取中央資源，不僅幫助地方培育更多優秀的運動人才，也為社區鄰里打造更好的運動環境。（編輯：方沛清）1141216