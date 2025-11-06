蘇巧慧、劉和然動起來！侯友宜：願為新北者皆祝福

（記者陳志仁／新北報導）2026年新北市長的選戰開跑，民進黨選對會5日建議徵召立委蘇巧慧參選，而國民黨方面，新北市副市長劉和然則在今（6）日於臉書發布多張競選的形象照與影片，展現參選企圖；對此，新北市長侯友宜表示，歡迎每位願意為新北努力的人，「做自己最好！」

圖／侯友宜則回應，「做自己最好，持續為市民奉獻、讓理念被看見。」（記者陳志仁攝，2025.11.06）

侯友宜今赴市議會接受市政總質詢前，被問及民進黨徵召蘇巧慧的回應？侯友宜指出，只要是想為新北、能為新北做事的人，都給予祝福與鼓勵；針對劉和然模仿許光漢的影片風格，展現我對生活的熱情、工作的行動力，侯友宜則回應，「做自己最好，持續為市民奉獻、讓理念被看見。」

近期網路上有網友稱，只要蘇巧慧提出「停辦新北歡樂耶誕城」，就有望在板橋獲得拿到破六成的選票，外界質疑市民對活動期間交通不便感到反感，侯友宜也被問到如何改善交通？侯友宜說，市府多年來透過分流規劃、交通號誌管控與宣導搭乘大眾運輸，讓交通維持順暢，再次強調歡樂耶誕城是城市品牌、國際知名活動，歡迎民眾蒞臨。

關於台電提出核二廠具備重啟條件評估一事，侯友宜認為，若要重啟核電廠，必須經過嚴謹的專業評估，確保安全與供電穩定，這才是市民最關心的重點。

