蘇巧慧：努力調度資源 營養午餐不只免費還要提升品質

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早受訪強調，若她做新北市長，她會努力調度資源，兒童營養午餐一定做到不只免費，還要提升品質、精進供餐制度。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕國中小學生免費營養午餐成為年底選舉參選人的攻防議題之一，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早到三峽市場拜票再度強調，若她做新北市長，兒童營養午餐一定全力做到不只免費，還要提升品質、精進供餐制度；此外，新北市副市長劉和然昨說「不會為了政治而草率承諾」，對於營養午餐財源籌措問題，蘇巧慧說，北北基桃就是一個生活圈，新北孩子值得最好，她會努力調度資源。

蘇巧慧表示，從兒童營養午餐全面免費這件事就能看得出來，台北市和全國其他縣市的財政差距，確實新北市是較困難，但在立法院國民黨團總召傅崐萁主導的「財劃法」修正後，新北市的人均從六都最低變成現在的全國最低，對新北市一點幫助都沒有，新北人對於這樣亂修的「財劃法」情何以堪，當然不能接受，不過民進黨新北市議員在議會黨團要求，北北基桃是共同生活圈，既然桃園市做到了，台北市現在也要全面免費了，這樣之下，新北市的孩子當然應有一樣的權益。

廣告 廣告

媒體也問及，劉和然昨對營養午餐議題說不會為了政治而草率承諾，若蘇巧慧上任新北市長，要怎麼籌措免費營養午餐財源？蘇巧慧回應，國家的財政、政府的財源確實就是這樣一塊大餅，要怎麼分？本來就該方方面面、均衡的思考，這屆國會這2年不就是在討論此事？她重申「未來若有機會能成為新北市府的隊長，北北基桃就是一個生活圈，新北孩子值得最好，我會努力調度資源，讓孩子也能有營養午餐全面免費這樣的權益」。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨則指出，今年度新北市府總預算其實有2600多億元，可預料統籌分配款約260多億元，其實原本就應該像蘇巧慧說的，「應該用在教育上面」，再怎麼樣也不能苦了下一代，教育對台灣來講非常重要，不管怎樣都得照顧孩子，希望大家一起努力。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早到三峽市場，與多位同黨籍新北議員、參選人掃街拜票。(記者黃政嘉攝)

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早到三峽市場，與多位同黨籍新北議員、參選人掃街拜票。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

營養午餐免費只是地板不是天花板 蘇巧慧：還要提升品質

營養午餐變新北市長參選人政見戰場 劉和然：不為政治草率承諾

F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

館長嗆斬首被起訴要求總統出庭 賴清德直球回應：被告才需出席

