蘇巧慧：李四川「當然強」 2026新北市長選舉以一對一備戰

獲徵召參選2026新北市長選舉的民進黨立委蘇巧慧，今（21）日上廣播節目《POP撞新聞》談到選情，表示自己是以「一對一」的心情做準備，並坦言國民黨呼聲高的台北市副市長李四川「當然強」。

蘇巧慧在節目中被問，是否希望2026新北市長選舉出現「三腳督」的局面？她回應，對於其他參選人是誰或有多少人參選，她不會設限，也不會將心力放在這些問題上，而是專注於讓自己變得更強，成為選民更好的選擇。

針對民眾黨主席指稱蘇巧慧曾請人傳話表達支持參選新北市長，蘇巧慧否認稱，從未委託任何人去傳任何話，或授權任何人進行相關行動。蘇巧慧並表示，她是抱持「一對一」的心情做準備，她也不預設對手是誰。

談到藍營可能推出的人選李四川，蘇巧慧坦言：「當然強！川伯是一個很專業的公務人員。」但她同時指出，自己的優勢是年齡，觀念更為新穎，相信不論面對任何對手，她都能展現出年輕、創意與行動力的優勢。

