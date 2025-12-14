蘇巧慧「母雞帶小雞」拚陸戰 談藍白合沒在怕：面試官是4百萬新北市民

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今偕同4名市議員參選人前往三重市場掃街，為「新北隊」陸戰鳴槍。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

2026新北市長選舉戰情升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天（14日）上午偕同4名市議員參選人前往三重市場掃街，為「新北隊」陸戰鳴槍。對於藍白是否在新北市長選舉合作，至今態度曖昧，蘇巧慧受訪時強調，不論對手是誰，她的面試官就是超過400萬人的新北市民，無論最後對手能不能整合，她都會要求自己的團隊觀念要最新、有創意、執行力要強。

蘇巧慧今天上午前往新北三重重新、中央市場掃街，也是蘇正式獲得民進黨提名為新北市長候選人後，首度在市場掃街拜年。同場攜手新北市議員顏蔚慈、彭佳芸、李倩萍、邱婷蔚，以及李坤城、李余典、陳啟能服務團隊等，展現新北隊團結。

蘇巧慧表示，她擔任立委以來，每年都會在過年前拜訪各個市集、掃市場，傾聽基層聲音，並和民眾一起除舊布新，今年她把拜訪範圍從選區擴大到全新北，提早從今天開始啟動市場拜訪行程，並且在過年前準備一些小物與鄉親分享，例如今天所準備的菜瓜布，讓大家在歲末年終時可以除舊佈新，一起迎接新的氣象。

對於「母雞帶小雞」展現新北隊氣勢，蘇巧慧認為，民進黨本來就是一個團隊，雖然大家來自不同的成長背景，但大家認同民進黨堅守台灣民主，一起為台灣進步而努力的價值與方向，才會凝聚成民進黨的團隊。未來她和新北隊一定也會打出同樣的氣勢，在新北各個地方都讓大家看見民進黨所推出的議員，都是最傾聽民眾聲音的民意代表，也希望從市長到議員，大家都能夠認同民進黨推出的人選。

至於國民黨近期傳出藍白合機制已在順利推行當中，蘇巧慧強調，從宣布參選以來，她一直照著自己的步調，走遍新北的大街小巷，積極爭取市民的認同。不論對手是誰，她的面試官就是超過400萬人的新北市民，無論最後對手能不能整合，她都會要求自己的團隊觀念要最新、有創意、執行力要強。



