蘇巧慧：營養午餐免費是孩子權益 有能力就該做

（中央社記者黃旭昇新北10日電）民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧今天說，營養午餐免費是孩子基本權益，地方政府如果有能力就應承擔，即使財政資源吃緊，也應努力推動。

6直轄市僅新北未跟進全面免費營養午餐，蘇巧慧在中和區枋寮市場掃街拜票，接受媒體聯訪表示，年輕家庭普遍承擔沉重育兒壓力，如果地方政府有能力，就應協助減輕負擔。

她說，新北推動營養午餐全面免費確實不易，財務壓力沉重，但桃園市、台北市已實施相關政策，在共同生活圈內，新北孩子不應被排除。如果她當選，不僅要免費，更要同步提升餐食品質與供餐制度。

選戰部分，蘇巧慧表示，團隊依既定節奏與民進黨籍新北市議員組團結「新北隊」，希望以實際行動爭取市民認同。

新北市政府教育局長張明文昨天說，如果營養午餐全面免費，估計每年需新台幣46億元，可能排擠其他重要教育政策與建設，將務實審慎評估量力而為，不預設立場也不排除任何可能。（編輯： 李明宗）1150110