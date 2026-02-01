蘇巧慧：空戰巷戰齊發 將推出政見爭取認同

（中央社記者王鴻國新北1日電）民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天對民眾黨主席黃國昌成立新北市長競選總部表示，將空戰和巷戰齊發，陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念，爭取認同。

黃國昌新北市長競總今天在新莊成立，現場吸引許多支持民眾參與，民眾黨創黨主席柯文哲、中廣董事長趙少康、國民黨新北市議員陳明義等人都到場致賀。

蘇巧慧今天在民進黨立委李坤城、前立委陳柏惟及民進黨新北市議員等多人陪同下，到三重力行市場掃街拜票，獲不少攤商及路人歡迎。

蘇巧慧受訪被問到面對黃國昌競總成立的選戰規劃時表示，自己這段時間以來，確實一步一腳印努力在前進，接下來會持續「空戰」和「巷戰」齊發，和最認真的「新北隊們」一起走入市場、進入社區。

她表示，會開始陸續推出政見，向市民說明「溫暖、創新、會做事」的理念，希望爭取更多市民的認同。未來競選總部的部分，如果找到適當的地點會對外說明。

李坤城同場合受訪表示，今天和陳柏惟及議員們一起陪蘇巧慧到力行市場掃街拜票，蘇巧慧的一步一腳印，大家其實都看得很清楚，她深耕在新北，「不像有人要選新北市市長，但是卻住在台北的豪宅」，這其實高下立判。（編輯：黃名璽）1150201