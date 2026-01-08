蘇巧慧：若當選新北市長 立刻推營養午餐免費

（中央社記者曹亞沿新北8日電）台北、台中、高雄等縣市宣布國中小營養午餐免費，新北暫不跟進。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表態，「若我當選市長，會立刻來做」，且會提升品質讓學童吃得更好。

台北、台中、基隆、高雄等縣市陸續宣布115年度公立國中小學營養午餐免費，新北市長侯友宜今天被問到是否跟進時表示，因今年新北市預算已通過，是否編列在明年預算，會盤整財政資源做好適時的調整與準備。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天則在臉書表態，支持新北市公立國中小營養午餐免費，強調：「若我當選市長，會立刻來做。」且還應該提升品質，讓學童吃得更好。

蘇巧慧指出，營養午餐免費的議題凸顯國民黨立院黨團總召傅崐萁版財劃法的荒謬，台北市的財政能力原本就是全國最好，傅崐萁主導的財劃法修法後，人均暴增成新北市的近2倍，而新北人均卻變成全國倒數第1，非常不公平。同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在。（編輯：龍柏安）1150108