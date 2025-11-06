蘇巧慧「重新思考」歡樂耶誕城 李四川回應了

台北市副市長李四川說，歡樂耶誕城的交通是有必要檢討。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕每年在新北市板橋舉辦的「歡樂耶誕城」，今年將自本月14日起至12月28日，共舉辦45天；雖是新北市年底盛事，卻也是不少板橋人的交通惡夢，有民眾在網路提議停辦，剛獲民進黨選對會建議徵召參選新北市長的蘇巧慧表示，可以重新思考，希望創造讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。國民黨呼聲高的人選、台北市副市長李四川今(6)受訪表示，當年他籌辦起來，經過這麼多年，交通上是有必要檢討。

李四川表示，耶誕城第一年是他籌劃促成，他住在板橋，每年都會去看。經過這麼多年，對板橋人在交通上的影響是有必要好好檢討；要不要停辦或改善，各區也有爭取可以換區去舉行，這些都可以來做檢討。

蘇巧慧今天受訪被問到民眾提議停辦歡樂耶誕城一事表示，耶誕城已經14年，板橋人最在意的就是在舉辦期間，交通都大打結；舉辦期間越來越長，市民的反應也越來越大。她的團隊是新的，在設計感和執行力都與過往有所差異，她會用更新、更有活力的觀念，重新思考這整個活動，包括是在地經濟、交通運輸，甚至活動意涵，希望創造一個讓新北人認同，讓外地人喜愛的活動。

