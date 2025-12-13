蘇巧慧「高中制服裝」秀出來！被問1事超無奈：太擠了

政治中心／綜合報導

深耕台灣政治圈多年的蘇貞昌，曾擔任屏東縣、台北縣縣長，也分別在陳水扁及蔡英文執政期間，扛下行政院長重責。卸任行政院長後的他過上退休生活，也不免讓外界好奇他與妻子詹秀齡的現況。女兒蘇巧慧日前在社群曬出換上高中制服的畫面，順帶也將親媽的最新近況出賣。

2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局。其中新北市長選戰方面，民進黨確認提名立委蘇巧慧參選。而蘇巧慧近來在社群上的一舉一動，也備受外界關注。蘇巧慧日前帶著母親一起回北一女參加校慶，畫面可見母女倆並肩而站，親密相依、面帶笑容。

蘇巧慧（右）與媽媽詹秀齡（左）換上北一女制服。（圖／翻攝自Threads@蘇巧慧）





兩人也都換上象徵青春記憶的深綠色北一女制服上衣，蘇巧慧下身搭配黑色裙褲、母親詹秀齡則是換上黑色長裙、腳踩樂福鞋。母女二人作為北一女校友，特地換上制服裝為母校慶生。畫面曝光後，吸引大批網友湧入狂讚：「水獺阿嬤怎麼可以一直都不老」、「水獺媽媽跟阿嬤好有氣質」、「北一女世家」。還有當天參加校慶的網友留言：「疑似看到巧慧經過（但不知道是不是本人，如果是的話非常殘念」，釣出本尊認證：「是我本人！三樓實在太擠了，連站的位子都沒有」。

據悉，蘇家三女兒都是學霸，且皆為北一女、台大畢業，大女兒蘇巧慧成為蘇貞昌學妹，考上台大法律系，之後踏入政壇；二女兒蘇巧寧和三女兒蘇巧純，也先後畢業於台大社會系和動物系。

不當行政院長夫人「蘇貞昌愛妻」近況被出賣！蘇巧慧「高中制服裝」秀出來

蘇家三千金全是北一女、台大畢業。（圖／民視新聞）





原文出處：不當行政院長夫人「蘇貞昌愛妻」近況被出賣！蘇巧慧「高中制服裝」流出

