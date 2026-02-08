政治中心／林靜、陳泊翰 台北報導

2026縣市長選情加溫，新北市長人選，藍營候選人尚未出線，綠白雙方已先後端政見PK，民進黨蘇巧慧首波政策聚焦"六大福利政見"，黃國昌則拋"都更三新箭"，卻被批都是現在中央早在施行的政策，而前一天他還被豬肉攤老闆嗆聲、在呼攏選民。

新北市長參選人（民）蘇巧慧vs.民眾：「加油加油。」

周日一早到新店建國市場掃街，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前進傳統深藍選區，用誠意打動選民。

廣告 廣告

民眾vs.新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我可以拜託妳一件事嗎可以。」

遇到民眾陳情、當場停下腳步仔細聆聽，去年底黨正式提名後、她就勤跑基層，這已經是農曆過年前，她第20個市場拜年行程。





蘇巧慧﹑黃國昌政見過招 黃國昌「都更三新箭」挨轟中央早實施

蘇巧慧﹑黃國昌政見過招 黃國昌政見挨轟中央早實施（圖／民視新聞）





新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我們用這樣的態度，提供我們的政績讓大家檢驗，進步的新北應該彩色的，所以不會有什麼深藍深綠，就是看候選人認不認真努不努力，能不能夠說服大家支持自己。」

掃街拜票行程沒有少，上週蘇巧慧更率先拋6大福利政見，包含疫苗補助、國中小營養午餐免費，65歲以上假牙補助等等，而民眾黨參選人黃國昌也端"都更三新箭"等政見，卻遭質疑都是現行政策。政治評論員周軒批黃國昌，根本不清楚自己在講什麼，多項政見都是中央已上路的，大酸難怪黃國昌做什麼事，都要先喊賴清德，前一天還被肉販嗆聲，唬弄選民，顯然很不是滋味！





蘇巧慧﹑黃國昌政見過招 黃國昌「都更三新箭」挨轟中央早實施

蘇巧慧﹑黃國昌政見過招 黃國昌政見挨轟中央早實施（圖／民視新聞）





新北市市長參選人（民眾）黃國昌：「那位攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但是我還是非常願意敞開心胸，跟他好好溝通，一個負責任的市府，要把所有資源用在刀口上，而不是在沒有財政規劃的情況下，提出不負責任的大撒幣政策。」

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我們的政見都是非常負責任地，比對中央和地方政府的政策後，再提出更新更好的升級版，未來我們也會持續，推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業，一起在這裡活絡。」

在藍營市長人選還未出爐前，綠白候選人，持續開戰。





原文出處：蘇巧慧﹑黃國昌政見過招 黃國昌「都更三新箭」挨轟中央早實施

更多民視新聞報導

《世紀血案》栽贓史明是命案主導者！董事長黃敏紅怒嗆：強姦民意

卓榮泰視察宜蘭羅東鐵路高架化計畫 強調年前做最終決定

日本眾院大選今晚7點起開票 「4關鍵魔術數字」影響政局走向

