蘇巧慧、黃國昌、李四川都支持營養午餐免費！壓力回到侯友宜頭上？ 他鬆口「準備好會對外報告」

備戰新北市長選舉的立委蘇巧慧提出免費營養午餐，民眾黨主席黃國昌也贊同，台北市副市長李四川則已在台北市成功推動，壓力又回到侯友宜頭上。侯友宜今（5）日受訪時重申，營養午餐的部分會就財政狀況提出配套及相對作法，準備好了就會在一個時間點對外報告。

黃國昌日前卸任立委並成立競選總部，動作越來越積極，他最近還揮毫寫出「一馬平川」四字，被解讀是要超越藍營提出的新北市長人選。侯友宜被問到黃國昌、李四川各自的優點，他僅回應會提出最適當的人選，讓市政的延續能夠棒棒都是強棒。

此外新北市府副發言人陳柏翰原先持續備戰家鄉淡水地區的議員選戰，但昨傳出可能改到永和選議員。侯友宜並未證實，僅說年輕人願意從事公眾服務，為社會多做事，都是值得鼓勵的。

