蘇巧慧：6大福利政見考量過地方財政 當選會一一執行
〔記者黃政嘉／新北報導〕農曆春節將近，2026新北市長選戰熱度也隨之加溫，民進黨參選人蘇巧慧與民眾黨參選人黃國昌，兩人今早分別在林口、中和景新市場帶著團隊掃街拜年，各自爭取鄉親支持，蘇巧慧今天受訪時主動重申，她的6大福利政見都是比對中央和地方政策後，也在考量地方財政後，才負責任地提出來，未來若當選，都會一一執行，希望大家認同並給予支持。
「台灣隊加油、新北隊出發！」蘇巧慧今早繼續「母雞帶小雞」，攜手民進黨新北市議員初選參選人戴翎育、李宇翔辦公室團隊一同到林口市場發送菜瓜布拜年，在地資深民進黨員王森三也到場為蘇巧慧加油，蘇巧慧感動到大力擁抱，掃街過程，有攤商熱情比讚、喊道「衝衝衝」，甚至關心詢問蘇巧慧「會不會選上？」，蘇巧慧笑喊「打拼就會上！」，並與民眾一一握手、合影。
蘇巧慧表示，今早已是第21場的市場拜年活動，謝謝戴翎育、李宇翔辦公室團隊一同向林口的鄉親打招呼，新年就要到囉，希望大家都好好準備過好年。
蘇巧慧另表示：「關於我提出的福利政見，大家如果有意見的話，其實我覺得這件事情很簡單，就是選『做得到』的人，選『蘇巧慧』，因為我的6大福利政見，其實都是比對中央和地方的政策之後，也在考量地方財政之後，才非常負責任地提出來，這些政見，未來只要是我當選，都會一一來執行，所以我們是很認真地向新北市報告未來的願景，希望大家能夠認同，並且給我們支持。」
更多自由時報報導
獨家》涉詐助理費、中資疑挹注參選 高金素梅被搜索約談
羅智強爆料：高金素梅住家傳出上午被搜索
國民黨分裂？ 她爆「含現議員」一堆人想退黨：受不了鄭麗文！
《世紀血案》導演、主要演員已道歉 蘇巧慧喊話：不要去追究、影響演員家人
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友...
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
「一堆人受不了鄭麗文想退黨」媒體人爆盧秀燕其實非常反對擋軍購
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，堅持阻擋國防預算的擴張，千方百計想和中共總書記習近平見上一面，卻引發國民黨強烈反彈，爆出內部正在醞釀退黨潮！資深媒體人陳敏鳳近日爆料，藍營目前有不少人對鄭麗文相當不滿，甚至私下已經在放話要離開國民黨，3月份將會是「關鍵臨界點」。陳敏鳳也透露，台中市長盧秀燕其實非常反對擋軍購。 鄭麗文上任後隨即改變國民黨前主席朱立倫的「和中親美」路線，一再高調自稱中國人，國民黨副主席蕭旭岑日前赴中舉辦國共智庫論壇，返台還嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引起輿論譁然，傳出國民黨內也有許多人對此相當擔憂。 對於蕭旭岑冷嘲熱諷，美國國務院近日狠狠打臉表示，AIT處長是美國國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。而谷立言近期數度到台中與盧秀燕及立法院副院長、台中市長擬參選人江啟臣會晤互動，盧秀燕、江啟臣都發聲切割嗆谷立言的蕭旭岑，並強調台美關係非常重要，被外界認為藍營路線之爭已經浮上檯面，恐將上演分裂大戲。 對於國民黨和民眾黨持續擋軍購預算，陳敏鳳8日在三立談話節目政論節目《驚爆新聞線》中提到，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有
桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘！ 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」
週六（2/14）開始將迎來過年9天連假，許多人早早安排好出國旅遊，不過桃機今日（2/9）清晨卻因行李托運輸送帶故障，造成行李托運延誤約40分鐘，機場湧現大量人潮。知情人士透露，故障原因為旅客行李束帶脫落，導致輸送帶的滾筒異常，目前已恢復運轉。
「這1種玉米」血糖衝最快！營養師警告：控糖的人最常誤吃 別以為不甜就安全
你是不是也以為，吃起來「不甜」的糯玉米，對血糖比較友善？千萬別被味覺騙了！真相可能讓你大吃一驚。 越不甜的玉米，血糖反而飆越快？ 楊斯涵營養師的美味生活指出，許多正在控糖或減重的人，常誤把玉米當蔬菜拼命吃，結果血糖不降反升。其實，玉米在營養分類上屬於「全穀雜糧類」（澱粉），而且不同品種，對血糖的影響天差地遠！並整理了市面上常見三種玉米的GI值秘密。 ．水果玉米（低-中 GI）：雖然甜，但水分多、總碳水相對低，血糖負荷反而最溫和．甜玉米（中 GI）：最常見的選擇，富含葉黃素，適量吃沒問題．糯玉米（高 GI）：是大魔王！雖然不甜，但幾乎全是極易消化的「支鏈澱粉」，血糖上升速度最快 降低GI值 4大實用技巧 1、澱粉替換術1:1原則：晚餐想吃玉米？沒問題！只要把原本要吃的白飯量減少即可。口訣：吃半根糯玉米=少吃1/4碗飯。2、改變進食順序：千萬別空腹單嗑玉米！先吃兩口青菜、再吃一口肉，最後才吃玉米。讓纖維與蛋白質幫你踩住血糖的煞車。 3、避開「糊化」陷阱：玉米濃湯、玉米糊這類烹煮時間長、已經軟爛的型態，消化吸收極快，GI值很高。建議選擇「保留完整顆粒」的蒸、煮玉米。4、挑選品種：如果可以選擇