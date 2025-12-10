蘇巧慧2026選新北！命理專家曝1局面：勝算大

政治中心／李汶臻報導

2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局，外界持續關注6都縣市長人選；目前民進黨正處於提名階段，新北市由蘇巧慧出馬，外界普遍看好她能傳承老爸蘇貞昌衣缽。台南市長選戰，民進黨初選競爭激烈，有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，而台中市方面，民進黨已徵召立委何欣純參戰，國民黨則是暫未敲定人選。對此，有命理專家指出被提名人若擁「這些條件」機會相當高。

花蓮縣近海8日晚間發生規模5.7顯著有感地震，對此，過去成功預測俄烏局勢，以及曾示警「柯文哲要小心」的台灣易經預言家、命理師高輔進，日前就在臉書提到「有顯示出上位、掌權卦象的符號出現」。針對「六都」可能出現的候選人以及對戰局面，高輔進認為很可能是：「台北蔣對沈，新北李對蘇，桃園張對何，台中楊對何，台南謝對林，以及高雄柯對許」。

命理師高輔進預測名單如下：

台北：蔣萬安VS沈伯洋；

新北：李四川VS蘇巧慧；

桃園：張善政VS何志偉；

台中：楊瓊瓔對何欣純；

台南：謝龍介VS林俊憲；

高雄：柯志恩VS許智傑。

其中，新北市長選戰被譽為2026九合一的重頭戲，民進黨已推出立委蘇巧慧，民眾黨由主席黃國昌代表征戰；國民黨人選尚未底定，不過李四川日前疑似鬆口了，表態願意參加黨內初選，並稱只要登記初選就會請辭副市長。至於「藍白合」最後是否成形則待觀察。對此，命理師高輔進指出，就當前卦象研判，若蘇巧慧對戰李四川，「鐘擺恐會落在李這邊，只是治理的思維及年齡，可能是最大的變數」。但高輔進進一步提到，若民眾黨主席黃國昌選到底，「形成三腳督（局面），如此勝算就很大的可能」。

2026新北市長選戰有機會形成「三腳督」局面，從左自右依序：李四川、蘇巧慧、黃國昌。（圖／民視新聞資料照、蘇巧慧國會辦公室提供）





另外，綠營長期握有執政優勢的台南，也被視為關鍵一戰。目前綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，而值得一提的是，前總統陳水扁在發文喊出：「陳亭妃有99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，這番話被外界認為，是表態力挺立委陳亭妃。對此，命理師高輔進就指出，依最新卦象研判「陳亭妃實在太強了」，但話鋒一轉指出「林俊憲出線的機率，很可能高過陳」。高輔進分析指出「卦象顯示出，還沒有出現的貴人象」，他斷言在緊要關頭不排除有貴人「會出來支持林，讓聲量或數字跳動，開始扭轉乾坤的可能」。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

