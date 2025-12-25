蘇慧倫凍齡現身美成這樣！Energy久違合體 平安夜「暖捐500萬」

記者徐珮華／台北報導

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治昨（24）日晚間出席「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，陪伴歌迷度過溫馨平安夜。活動現場，用心音樂與Energy將把1月「ALL IN全面進擊」台北小巨蛋演唱會部分演出酬勞投入公益，共同捐贈新台幣500萬元，給予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位。

「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

蘇慧倫一連帶來〈Lemon Tree〉、〈我到底是怕你什麼〉等歌曲為活動揭開序幕，笑問「大家有沒有好奇我唱第一個，因為是從年紀最小的開始排」，讓全場笑翻。緊接著鼓鼓、蕭秉治輪番上場，更組成團體「GX」合唱〈超人披風〉、〈射手〉，特製「超人披風襪」送給幸運歌迷，希望可以陪著大家飛、一起追。

「玉女掌門人」蘇慧倫久違現身，凍齡狀態絕佳。（圖／記者鄭孟晃攝影）

白安則感性分享「最近世界混亂了一點點，平安夜就要平安，聖誕節就是快樂節日，大家要開開心心」，透過歌曲陪伴大家度過2025年尾聲。丁噹率領8位舞者火辣開唱，一口氣帶來〈夜貓〉、〈叮叮噹〉等點燃全場氣氛，最後更走下台與歌迷近距離擊掌，演唱〈我愛他〉掀起全場大合唱，寵粉指數爆表。

丁噹誠意滿滿帶來舞曲演出。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Energy許久未和歌迷見面，直呼想念大家，團長牛奶分享：「今天是2025年最後一次跟大家見面，又是公益演唱會，很有意義。」演唱會尾聲，他們再邀請丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治回到舞台上，獻唱日前合體推出的公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，也一同許下聖誕願望及祝福，期許明年再推出更多好作品給大家。

