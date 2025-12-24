蘇慧倫女神降臨美翻平安夜 8位專業保全巡邏維安

蘇慧倫打頭陣帶來多首經典歌曲。（圖／吳孟倫攝）

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會今（24日）登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番獻唱，搭配10米高巨型聖誕樹點亮夜空。演出由女神蘇慧倫打頭陣，帶來〈檸檬樹〉、〈被動〉等經典好歌，更驚喜邀請鼓鼓擔任嘉賓，一同合唱〈在我生命中的每一天〉，笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪陪我了！」

接著由鼓鼓帶來全新翻唱單曲〈聖誕之吻〉，開心表示：「希望這首歌能陪大家度過一個溫暖又幸福的聖誕節。」隨後鼓鼓邀請蕭秉治上台，兩人組成團體 GX，合唱〈超人披風〉外，更特製「超人披風襪」送給幸運歌迷。緊接著GX演唱〈射手〉時，福利熊與大全熊驚喜登台，帶領全場一起大跳「射手舞」，觀眾齊聲吶喊、同步「拉弓」，氣氛嗨到最高點。

蘇慧倫與鼓鼓合唱〈在我生命中的每一天〉。（圖／吳孟倫攝）

白安發行新專輯《星期八》，這次她率先帶來同名歌曲〈星期八〉，並送上聖誕小糖果陪伴大家度過最自在的平安夜。隨後獻上全新翻唱作品范曉萱經典名曲〈雪人〉，搭配浪漫雪花緩緩飄落，溫柔氛圍瞬間包圍全場。白安感性分享：「今年快過完了，希望大家能把不喜歡的、不再 適合自己的，通通留在今年，明年再一起用全新的自己，好好生活。」並帶來〈我把你留在去年〉，透過歌曲陪伴大家度過2025年的尾聲。

丁噹誠意滿滿，率領八位舞者火辣開唱，一口氣帶來〈夜貓〉、〈叮叮噹〉瞬間點燃全場氣氛，更驚喜送上聖誕小物，並在首唱全新的翻唱聖誕歌曲〈沒有你的聖誕節〉。11月剛結束《夜遊》小巨蛋夜未眠演唱會的丁噹，再度邀請Energy阿弟合唱全新合作曲〈可以是朋友〉，最後丁噹以〈我愛他〉、〈猜不透〉掀起全場大合唱。

鼓鼓與蕭秉治合體演出。（圖／吳孟倫攝）

針對今晚活動，現場配置8名專業維安保全分區巡邏，更增派了18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線，以確保人流順暢。同時也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制，確保現場秩序與即時應變，讓觀眾、家長與孩子都能在安全安心的環境中，共度溫馨的平安夜時光。

