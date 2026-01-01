蘇慧倫挑戰手形舞壓力山大

女神蘇慧倫、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治、白安跨年夜分別於淡水、新竹、高雄的跨年晚會開唱，陪伴大家迎向嶄新的一年。蘇慧倫跨年夜連趕2場，首先登上「閃耀新北1314跨河煙火」舞台，隨後趕場赴新竹跨年晚會擔任壓軸演出，首次挑戰「手形舞」，讓她笑著直呼：「壓力山大。」

蘇慧倫當晚在新竹跨年舞台挑戰舞蹈，還特別安排了「黃色月亮」、「北極星空」、「愛神射箭」等呈現，象徵祝福大家在新的一年裡桃花滿滿、發光發熱，很用心的她分別在新北淡水、新竹準備了截然不同的歌單，率先演出浪漫氛圍的回憶殺歌單，接連獻唱〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈抬頭紋〉、〈被動〉等代表作，新竹則是一改溫柔形象，帶來搖滾動感的演出〈929〉、〈黃色月亮〉、〈我到底是怕你什麼〉等歌曲嗨翻全場。

蘇慧倫與白安去年推出個人新專輯《輕重》、《星期八》，展現成熟魅力與不同面貌的新作品；蕭秉治去年則以「活著Alive」演唱會完封北高雙蛋，交出亮眼成績；鼓鼓呂思緯除了頻繁奔走各大演出與歌迷相見，也同步投入個人全新專輯籌備，並預告將帶來嶄新作品與大家見面。