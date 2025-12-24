蘇慧倫鼓鼓合唱〈在我生命中的每一天〉 《HOHOHO！唱響平安夜》吸引2500人同樂

GX 鼓鼓（右）與蕭秉治（左）與福利熊、大全熊在《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會與全場跳射手舞。

《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會今晚（24日）在大全聯內湖店閃耀登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番獻唱，搭配10米高巨型聖誕樹點亮夜空，加上熱鬧市集，近2,500名民眾攜家帶眷一起同樂，共度溫暖平安夜。

蘇慧倫為《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會唱響第一砲。

近期台北發生隨機攻擊事件，讓不少民眾對人潮眾多聚會難免有所顧慮，針對今晚活動，大全聯將安全措施升級，現場配置8名專業維安保全分區巡邏，更增派了18名工作人員投入場地管制，負責維護現場秩序與引導動線，以確保人流順暢。

蘇慧倫邀鼓鼓一起合唱〈在我生命中的每一天〉。

同時，也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐，現場可見到警方不斷巡邏，確保現場秩序與即時應變，加上6名義交協助交通管制，讓每一位民眾安心共度真正平安夜時光。

GX鼓鼓與蕭秉治還下台與粉絲互動，並將「超人披風襪」送給幸運歌迷。

蘇慧倫為演唱會揭開序幕，一連帶來〈檸檬樹〉〈我到底是怕你什麼〉等經典好歌，以溫柔嗓音瞬間抓住全場目光，更驚喜邀請鼓鼓呂思緯擔任嘉賓，一同合唱〈在我生命中的每一天〉。蘇慧倫笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪我了！」接著由鼓鼓呂思緯帶來為今年聖誕節特別推出的全新翻唱單曲〈聖誕之吻〉，並與蕭秉治，兩人組成團體GX，合唱〈超人披風〉外更特製「超人披風襪」送給幸運歌迷。

白安帶來范曉萱經典名曲〈雪人〉超好聽。

當演唱〈射手〉時，不少家長將小朋友扛在肩上，一起興奮隨著歌曲跳舞，而福利熊與大全熊帶領全場一起大跳「射手舞」，更讓氣氛更歡樂，嗨到最高點。蕭秉治接棒演唱〈恆星〉，與〈我還是愛著你〉帶領全場大合唱。

活動現場可以見到警察巡邏，確保民眾安全。（溫雅雯攝）

「創作才女」白安日前發行第五張個人唱作專輯《星期八》，這次她率先帶來同名歌曲〈星期八〉，帶領大家走進那個不存在、卻充滿自由與想像的「星期八世界」，並送上聖誕小糖果陪伴大家度過最自在的平安夜。隨後獻上全新翻唱作品、范曉萱經典名曲〈雪人〉，搭配浪漫雪花緩緩飄落，溫柔氛圍瞬間包圍全場。白安感性分享：「今年快過完了，希望大家能把不喜歡的、不再適合自己的，通通留在今年，明年再一起用全新的自己，好好生活。」並帶來〈我把你留在去年〉，透過歌曲陪伴大家度過2025年的尾聲。

