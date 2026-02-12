蘇慧倫《輕重Aftersun》入選Hit Fm十大專輯 盼2026帶新作再見歌迷

蘇慧倫表示，很開心《輕重 Aftersun》能成為2025Hit Fm年度十大專輯。（圖／Hit Fm提供）

華語樂壇最具指標性的音樂評選之一「Hit Fm年度十大專輯」正式揭曉，從2025年發行的眾多佳作中，嚴選出十張引領時代潮流、兼具藝術與情感深度的重量級作品。本次入選名單：aDAN薛詒丹《孤獨金魚圖鑑》、icyball冰球樂團《我很抱歉》、蔡依林《Pleasure》、林宥嘉《Apples of Thy Eye》、洪佩瑜《開》、張震嶽《跟著感覺走》、落日飛車Sunset Rollercoaster《QUIT QUIETLY》、頑童MJ116《OGS》、盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》、蘇慧倫《輕重Aftersun》，橫跨流行、R&B、嘻哈、獨立搖滾與爵士，展現出華語音樂百花齊放的強大生命力。

蘇慧倫表示，很開心《輕重 Aftersun》能成為2025Hit Fm年度十大專輯，「這張專輯在講述我們每天經歷的狀態，可能會有意識、無意識的去衡量選擇，不斷在其中拿捏重量」。蘇慧倫提到，專輯裡聽起來輕快的歌曲，都有可玩味的態度跟找到一個新的觀察角度，而另外聽起來比較沉重、嚴肅的歌名、歌曲，希望大家都能有所感受並且得到釋放，也期待2026年能帶著更多不同新作品跟大家見面，謝謝大家一直以來的喜歡跟支持。

張震嶽則說：「很開心《跟著感覺走》能成為2025 Hit Fm年度十大專輯，這張專輯概念很簡單，想讓大家開心自在，無論是在開車、衝浪、旅行或何時何地聽都非常適合。他嘗試了一些音樂上的小變化，是一張流行音樂專輯但好像又不是那麼流行，富含著很多不一樣曲風，希望大家聽完都能有些收穫跟感受到溫暖。」他也期許自己在2026年能持續寫歌，他的腦海中還盤旋著很多旋律沒有具體呈現出來，希望他能把這些靈感拼湊完成，分享給喜歡他音樂的歌迷們！祝大家2026年大發財！

張震嶽期許自己在2026年能持續寫歌。（圖／Hit Fm提供）

