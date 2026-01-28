蘇打綠成軍21年跨足綜藝 青峰算出勞碌命馨儀突衝下台狂吐被疑有孕

蘇打綠28日久違合體出席記者會，宣布正式跨足綜藝圈，推出實境節目《6人行不行》。未料，才上台沒多久，貝斯手馨儀突然身體不適，到場外嘔吐，休息了一陣子後才回到活動現場，受訪時她也說明了目前的身體狀況。

蘇打綠正式宣布跨出音樂舞台，推出全新團體實境綜藝《6人行不行》。（圖／魚丁糸有限公司 提供）

記者會一開始，就能感受到馨儀臉色不太好，沒想到過沒多久，她緊急下台嘔吐，看起來相當不舒服，不過敬業的她，在短暫休息10幾分鐘後，馬上又返回台上。她表示，今天一早就覺得肚子很脹，剛剛突然非常不舒服，自己也嚇到，好在吐完後就好了許多。她笑說，可能也跟小孩近期放寒假有關，「我真的是被小孩操壞，每天想他們要幹嘛，累死了。」

有趣的是，馨儀在團綜中親自在交友網站上找了5名約會對象，上演1打5的相親大會，沒想到才剛錄完團綜不久，她突然嘔吐，也被在場媒體質疑是不是懷孕了？她趕緊澄清笑說：「等等會去看醫生，但絕對不是看婦產科！」

馨儀因身體不適，緊急下台到場外嘔吐，短暫休息後才重返活動。（圖／記者 伍映澄 攝）

談起相親過程的有趣回憶，馨儀直言，一開始要和對方開起話題真的有點尷尬，「有比較主動的男生會帶，其他比較害羞的男生就跟著，後來我有一度覺得好像是他們男生自己在聯誼。」那後來有沒有和哪位對象到現在都有在聯絡？她語帶玄機賣關子說：「不告訴你～」一旁的青峰爆笑虧馨儀在感情中是「人間獵豹」，還拱她如果有下一季可以邀好姐妹們組成「獵豹女團」，笑翻眾人。

青峰在團綜中則是嘗試各類型的算命，還會鑑定團員的命運，他分享，到萬華地下街算了至少6家，被問到今年有被算出什麼運勢？青峰透露，6家有5家都說他不能休息，讓他直喊： 「我就決定跟命運對著幹！」唯一支持他休息的老師則說他可以休息10年，「 他說你在50歲以後會走大運，而且會走10年，所以我問他那我是不是可以休息到50歲，他說可以！」不過青峰笑說，自己掌握自己的命運還是比較重要。

馨儀（左）在團綜中1打5相親 被青峰（右3）虧是人間獵豹。（圖／魚丁糸有限公司 提供）

《6人行不行》是蘇打綠首次「6人分頭行動」的團體實境企劃，6位團員各自接下一項完全不同的任務，內容橫跨戀愛實境、美食吃播、自助旅行、PK 對決、算命玄學等各種南轅北轍的挑戰，而且拍攝期間彼此完全保密、誰也不知道其他人在外面到底搞了什麼。直到回到攝影棚，任務畫面才在其他5人眼前首度公開，現場立刻變成吐槽大會，由團員即時點評、互虧、補刀，直接裁定這件事究竟能不能成行。

