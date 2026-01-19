蘇打綠阿龔、洪佩瑜師生相認！合作演出《陽光女子合唱團》暖曲

阿龔邀來洪佩瑜擔任嘉賓。（圖／緒風有限公司提供）

蘇打綠團員龔鈺祺（阿龔）周末在台北舉辦「月光動物園」音樂會，18日第二場邀請洪佩瑜驚喜站台，兩人合作〈Let’s Dream About Love〉後，隨即在台上揭開一段師生緣分，原來早在洪佩瑜高中尚未踏入歌壇時，阿龔曾是她的舞蹈課伴奏老師，「師生相認」憶當年讓兩人也笑成一團。

兩人聊到阿龔會偷彈蘇打綠的歌讓學生跳現代舞，洪佩瑜則是唯一會在舞蹈課上偷偷跟唱青峰〈無眠〉的學生。洪佩瑜也直說今晚太難得，不想就這樣離開，接著分享自己在去年年底經歷一些分離，新歌成了一份重要的陪伴與安慰，於是把這份心意帶到舞台上，首唱電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲〈再見的時候〉。唱到一半，她走向阿龔的鋼琴椅坐下，兩人背靠背演出，用音樂靜靜安放多年情誼，最後在歌聲落下後相擁道別。

廣告 廣告

洪佩瑜與阿龔合作演出〈再見的時候〉。（圖／緒風有限公司提供）

「月光動物園」台北站一連兩晚開賣即完售，阿龔在演出中鬆口透露，這趟巡演尚未走到終點，最終的「閉園篇章」將於四月在高雄衛武營登場，並邀請德國音樂家Bernd Ruf遠道而來共演，兼任指揮與薩克斯風手。從蘇打綠《冬 未了》專輯結下的合作緣分，到曾在柏林舞台並肩演出，如今將在巡演終站再次相聚。

阿龔接下來將在高雄衛武營演出。（圖／緒風有限公司提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導