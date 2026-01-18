蘇打綠阿龔八百萬鋼琴亮相！嘉賓雞丁曝感人緣分

阿龔「月光動物園」音樂會在台北演出。（圖／緒風有限公司提供）

蘇打綠團員龔鈺祺17日在北藝中心球劇場舉行「月光動物園」音樂會，除了有八百多萬的貝森多夫鋼琴、台北愛樂青年管弦樂團助陣，更邀來驚喜嘉賓理想混蛋主唱雞丁站台，一連演唱阿龔創作的〈Let’s Dream About Love〉以及自己的創作曲〈漂鳥〉。

雞丁分享，自己很愛逛網拍，去年11月無意間買下一件印著三隻小狗的襯衫，直到收到邀約、細讀《月光動物園》的創作故事後，才驚覺那三隻狗竟巧合呼應阿龔過世的愛犬亮亮、晶晶與妃妃，連阿龔不敢相信。雞丁也提到，自己的狗狗在前年離開，聽這張專輯時特別有感觸，沒想到被阿龔吐槽笑說：「原來當我嘉賓是穿網拍衣服啊。」

回到家鄉台北，阿龔把巡演原本的弦樂五重奏直接擴充為加倍編制，讓音樂層次與動態更為立體，也再度集結十年來多次合作、默契深厚的「台北愛樂青年管弦樂團」共同演出。此外，錄製專輯與拍攝視覺時使用、要價八百萬的「貝森朵夫鋼琴」也被請上舞台，讓觀眾聽見最貼近專輯起點的聲音質地。巡演期間備受讚嘆的舞台視覺亦全數重現，二十多隻象徵動物、被綠意包覆的森林宇宙與流動月色，在球劇場中再次被點亮。

「月光動物園」音樂會巡迴自去年11月啟航，一路走過各地，阿龔感性感謝觀眾陪他站上這個重要舞台。他也首度鬆口透露，巡演的最終一站、四月將在高雄衛武營畫下句點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導