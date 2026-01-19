蘇打綠阿龔學生「竟是大咖歌后」！音樂會驚喜合體 親揭師生緣分

記者徐珮華／台北報導

龔鈺祺（阿龔）「月光動物園」音樂會台北站昨（18）日晚間迎來第2場演出，親自邀請金曲、金馬雙金歌者洪佩瑜站台。兩人合作〈Let’s Dream About Love〉後，隨即在台上揭開一段師生緣分，原來早在洪佩瑜高中尚未踏入歌壇時，阿龔曾是她的舞蹈課伴奏老師，師生相認憶當年，讓兩人笑成一團。

龔鈺祺邀請昔日學生洪佩瑜擔任音樂會嘉賓。（圖／緒風提供）

早在學生時期，阿龔曾是洪佩瑜舞蹈課的老師，聊到阿龔會偷彈蘇打綠的歌讓學生跳現代舞，洪佩瑜則是唯一會在舞蹈課偷偷跟唱青峰〈無眠〉的學生，往事一攤開，話匣子完全關不住。洪佩瑜順勢詢問能不能加入「月光動物園」，阿龔笑著回絕「妳太會唱了，先不要」，一來一往的機智對話，讓現場笑聲不斷。

廣告 廣告

洪佩瑜分享自己去年年底經歷一些分離，新歌成了一份重要的陪伴與安慰，於是把這份心意帶到舞台上，首唱電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲〈再見的時候〉。兩人首次合作，洪佩瑜一口氣獻出多個「第一次」：第一次演唱〈再見的時候〉，更是第一位坐上阿龔鋼琴椅的女子。演出結束兩人激動相擁，為「陽光女子」與「月光男子」的合體留下動人瞬間。

龔鈺祺「月光動物園」音樂會末場，將於4月在高雄衛武營登場。（圖／緒風提供）

「月光動物園」台北站一連兩晚開賣即完售，網路上一票難求，動物園的月光也在城市上空留下最亮的一道軌跡。阿龔在演出中鬆口透露，這趟巡演尚未走到終點，最終的「閉園篇章」將於4月在高雄衛武營登場，屆時將邀請德國音樂家Bernd Ruf遠道而來共演，兼任指揮與薩克斯風手。

更多三立新聞網報導

Ella演唱會「保留S.H.E歌聲」！前東家華研發聲了：未取得授權或付費

洪詩照顧李運慶失智父掀議！陳沂逆風點名「女權人士」開轟：管太多

女星結婚3年拒生第3胎！手臂植入避孕針 「全程親自掌鏡」畫面曝光

民歌天后竟是台大學霸！「48年前嫩照」流出 純白禮服美成這樣

