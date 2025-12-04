蘇打綠阿龔巡演返回家鄉台北 嘉賓線索曝光「是動物歌手」

蘇打綠阿龔舉辦《月光動物園》巡演。（圖／緒風有限公司提供）

蘇打綠阿龔《月光動物園》巡演即將回到家鄉台北，並將把整座動物園「登陸到月球上」，在台北藝術中心「球劇場」一連兩天1月17、18日演出。這顆懸在城市上空、像極了一顆月球的劍潭站地標，巧合的就在阿龔通勤二十多年必經路上，如今將在裡頭架起鋼琴把《月光動物園》巡迴帶回最貼近思念的軌道。台北站首度有專輯簽名會，演出編制也將擴增為更貼近專輯錄製規格，並把完整動物園夢幻舞台全數搬回台北，甚至會邀來一位「全新溫暖系嘉賓」助陣，阿龔賣關子預告：「真的要說，他也是一位動物歌手！」

對阿龔而言，《月光動物園》台北站是一場巧合的回家登陸儀式，巡演籌備初期曾嘗試申請兩廳院等多個場地卻屢屢錯失，沒想到最終竟是一個宇宙親自安排的巧合，讓音樂會落腳在這顆外型最像月球的「球劇場」。阿龔在社群中感性分享，他多年住在八里、淡水一帶，通勤二十多年的路上偶爾會抬頭望向這顆吸睛的圓球，視線曾代表出門的不捨、也代表回家時想快點看到毛孩的期待，如今雖然家門已沒有熟悉的奔跑聲，但他相信明年一月，這條路上會出現新的聲音與回憶。

阿龔將回到家鄉台北演出。（圖／緒風有限公司提供）

台北站的音樂編制也將全面升級，更接近專輯最原生的錄製規格，原本巡迴的弦樂五重奏將擴充「增加一倍」，讓整體層次加深，連錄製專輯與拍攝視覺時使用的「貝森朵夫」鋼琴也會搬上舞台，讓觀眾聽到專輯最初的聲音質地。此外，巡迴期間讓大家驚嘆的舞台視覺，二十多隻象徵動物、綠意包覆的森林宇宙與燈光月色，也將完整重建在球劇場裡。而四大樂章的串場引言亦完整保留，馨儀將持續擔任節目導演，由小威兒子小 Moon 錄製令全場淚崩的童聲「妃妃視角口白」，也會在台北再度回響。

當阿龔被問到台北站有沒有其他嘉賓，他也賣關子提到北京站邀請到「韋鳥」韋禮安飛進動物園，台北站這次也確定會迎來一位全新嘉賓，並透露兩個關鍵詞「音色溫暖」、「氣質療癒」，其餘線索先保密，希望能在一月冬季的台北，邀請這位欣賞的朋友一起散播溫暖。另外一個感動驚喜，是台北站將於兩場演出後舉辦「專輯簽名會」。阿龔其實一路極力爭取每一站都能安排簽名與觀眾近距離相見，但因多數場館受規範限制，始終無法如願、是心中一直有的遺憾，如今能有機會實現，也讓這場回到家鄉演出的意義更加完整。

