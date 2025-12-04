蘇打綠阿龔返台演出！感性洩「20年驚人巧合」青峰暖喊6字力挺

記者徐珮華／台北報導

龔鈺祺「月光動物園」巡演即將回到家鄉台北，將於明年1月17、18日在臺北表演藝術中心「球劇場」演出。台北站首度有專輯簽名會，演出編制也將擴增為更貼近專輯錄製規格，並把完整動物園夢幻舞台全數搬回台北，甚至會邀來一位「全新溫暖系嘉賓」助陣，阿龔賣關子預告：「真的要說，他也是一位動物歌手！」

龔鈺祺「月光動物園」台北站將於「球劇場」登場。(圖／緒風有限公司提供）

「月光動物園」曾嘗試申請兩廳院等多個場地卻錯失，沒想到最終落腳在這顆外型最像月球的「球劇場」，恰好就在阿龔通勤二十多年必經路上。他在社群中感性分享，過去抬頭看見它時有著出門的不捨、回家見到寵物的期待；如今雖然家門已沒有熟悉的奔跑聲，但相信明年一月，這條路上會出現新的聲音與回憶。貼文一出，蘇打綠團長阿福立刻激動留言「哇哇哇哇，好期待」、「太美好了」，青峰也轉貼邀請大家「一起登陸月球」。

先前北京站邀請到「韋鳥」韋禮安飛進動物園，阿龔透露台北站將迎來一位「音色溫暖」、「氣質療癒」的全新嘉賓。此外，台北站將於兩場演出後舉辦「專輯簽名會」，讓這場回到家鄉演出的意義更加完整。

阿龔預告神秘嘉賓「也是一位動物歌手」。(圖／緒風有限公司提供）

台北站的音樂編制也將全面升級，原本巡迴的弦樂五重奏將增加一倍，錄製專輯與拍攝視覺時使用的「貝森朵夫」鋼琴也會搬上舞台，巡迴期間讓大家驚嘆的舞台視覺也將完整重建。四大樂章串場引言亦完整保留，馨儀將持續擔任節目導演，由小威兒子小Moon錄製令全場淚崩的童聲「妃妃視角口白」也會再度回響。門票將於12月6日上午11時在KKTIX全面啟售。

