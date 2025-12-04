蘇打綠阿龔音樂會巡迴到台北 預告嘉賓：溫暖系動物歌手

阿龔近來除了巡演，也受邀前往台藝大擔任特別講師，分享創作歷程與專輯製作經驗。（緒風有限公司)

蘇打綠阿龔(龔鈺祺)《月光動物園》巡演即將回到家鄉台北，明年1月17、18日一連兩天在臺北表演藝術中心「球劇場」演出。台北站不僅有專輯簽名會，演出編制也將擴增為更貼近專輯錄製規格，並把完整動物園夢幻舞台全數搬回台北，甚至預告有「全新溫暖系嘉賓」助陣，阿龔賣關子說：「真的要說，他也是一位動物歌手！」

阿龔在籌備初期曾嘗試申請兩廳院等多個場地卻屢屢錯失，沒想到巧合讓音樂會落腳在「球劇場」。他感性分享，他多年住在八里、淡水一帶，通勤20多年的路上偶爾會抬頭望向這顆吸睛的圓球，視線曾代表出門的不捨、也代表回家時想快點看到毛孩的期待，如今雖然家門已沒有熟悉的奔跑聲，但他相信明年1月，這條路上會出現新的聲音與回憶。

龔鈺祺《月光動物園》音樂會即將巡迴到台北。（緒風有限公司)

台北站的音樂編制將全面升級，更接近專輯最原生的錄製規格。原本巡迴的弦樂五重奏將擴充增加一倍，讓整體層次加深，連錄製專輯與拍攝視覺時使用的「貝森朵夫」鋼琴也會搬上舞台。

此外，巡迴期間讓大家驚嘆的舞台視覺，二十多隻象徵動物、綠意包覆的森林宇宙與燈光月色，也將完整重建在球劇場裡。而四大樂章的串場引言亦完整保留，馨儀將持續擔任節目導演，由小威兒子小 Moon 錄製的童聲「妃妃視角口白」，也會在台北獻聲。

當阿龔被問到台北站有沒有嘉賓，他提到北京站邀請到「韋鳥」韋禮安飛進動物園，台北站這次也確定會迎來一位全新嘉賓，並透露兩個線索「音色溫暖」、「氣質療癒」，透露「真的要說起來的話，台北站的嘉賓也是一位動物歌手唷！」希望能在一月冬季的台北散播溫暖。台北站門票將於本週六上午 11：00 於 KKTIX 啟售。

