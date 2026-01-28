蘇打綠青峰拋「休息一年計畫」 驚吐：50歲才走大運

蘇打綠28日正式誇出音樂舞台，出席全新團體實境綜藝《6人行不行》的記者會，青峰、阿福、小威、家凱、阿龔、馨儀分頭挑戰不一樣的任務，團員笑說不小心玩太大像「把錢丟進水裡」，但也期待它能像「丟進許願池」一樣，讓大家看得開心。此外，蘇打綠也將在2/28在香港與好友王菀之舉辦慈善演唱會，在馬年開場許給觀眾滿滿驚喜。

預告片裡看到馨儀在節目相親，阿福美食吃播，小威到大阪紅燈區進行秘密任務，青峰算命從象棋到薩滿算好算滿，家凱與阿龔紛紛變裝PK，青峰笑稱「節目裡是素顏，今天才有妝髮」，內容橫跨戀愛實境、美食吃播、自助旅行、PK 對決、算命玄學等各種南轅北轍的任務，而且拍攝期間彼此完全保密、誰也不知道其他人在外面到底「搞了什麼」。

青峰算命一共算了六個，他說「六個裡面有五個說我不能休息，只有一個老師跟我說可以休息十年，因為我五十歲之後會再走大運」，而他想休息的事情，位在首爾的薩滿老師聽到，馬上斥責他「你在說什麼」。而青峰則認為老師說的就盡量聽，但他還是想要休息，除了春天的嘉賓邀請，以及農曆年後2月28日的公益演唱會之後，就沒有其他工作規劃。

而《6人行不行》總共八集，每集時長與蘇打綠最喜愛的美劇「六人行」每集二十多分鐘長度相近，也建議觀眾以輕鬆觀賞。當主持人問蘇打綠最想跟誰交換任務，五位團員紛紛直呼：「當然是阿福！」《6人行不行》將於 2 月 27 日開始播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導