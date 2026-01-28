蘇打綠青峰開年宣告休息整年！命理師建議不要 他鐵了心「就是要跟命運對幹」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

蘇打綠於今（28）日在台北舉行團綜《6人行不行》發佈會，團綜中，青峰的部分是算命，受訪時，他透露要休息一整年，被命理老師們建議不要，但他堅持就要跟命運對著幹。

蘇打綠的團綜《6人行不行》充滿笑料。（圖／記者吳雨婕攝）

蘇打綠今天出席團綜發佈會，他們笑說主題非常多樣，青峰的那一集是命理節目、馨儀的則是戀綜；小威則是探詢日本的紅燈區等。他們受訪時，青峰突然表示，今年可能會放一整年的年假，不過228的時候會有慈善演唱會，他笑說沒把慈善演唱會當作工作。

青峰也談到在節目中那一集，他帶著大家去算名，他一口氣問了6個命理老師，在他表示要休一整年的年假時，其中有5個說他不可以休息，「我就要跟命運對著幹，唯一一個老師說我可以休息10年。」他直言，自己掌握的自己的命運，看來休息一整年的心意已決。

青峰放話要休息一整年。（圖／緒風提供）

