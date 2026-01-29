蘇打綠首度跨界新團綜 青峰挑戰命理專題

天團蘇打綠去年結束演唱會後，正式跨出音樂舞台。（圖／魚丁糸有限公司提供）





天團蘇打綠去年結束演唱會後，正式跨出音樂舞台，推出全新團體實境綜藝節目。

6名團員久違合體，但這次不是開演唱會，也不是發新專輯，而是以分頭行動完成各種任務的綜藝挑戰。主唱青峰的主題是挑戰命理專題，他在萬華命理地下街找了6位老師算命，主要想了解是否適合現在就退休。

樂團蘇打綠主唱青峰：「我算了6種，我想說是不是把這輩子的命都算完了，之前比較少接觸這領域，兩天下來，覺得算命有它的道理。」

雖然有5位老師建議他不要退休，但青峰仍打算依照老師的建議行事，因為真的很想休息。蘇打綠接下來的活動，只剩下2月28日及王菀之在香港舉辦的公益演唱會，之後將休息一年，新團綜則會接力，陪伴歌迷度過這段休息期。

