蘇打綠馨儀剛拍完戀綜1打5！「記者會上突嘔吐」 遭青峰狂虧：人間獵豹

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

蘇打綠於今（28）日在台北舉行團綜《6人行不行》發佈會，記者會開始沒多久，團員馨儀因為身體不適，緊急到場外嘔吐，休息了10分鐘才回到記者會現場，馨儀受訪時提到，因為最近比較勞累導致。而在《6人行不行》節目中，馨儀的部分則是相親節目，1打5，被青峰虧是「人間獵豹」。

蘇打綠的團綜《6人行不行》，讓大家看到不同面貌的蘇打綠。（圖／記者吳雨婕攝）

馨儀突然在記者會上身體不適嘔吐，她無奈是因為孩子已經開始放假，陪他們出去玩，被小孩操壞了，直呼：「累死我了。」因為時間點剛好在拍攝完戀綜，讓人誤以為是有好消息了，她澄清等等要看醫生，「絕對不是掛婦產科。」

廣告 廣告

在團綜中，馨儀的那集上演相親戲碼，去交友網站上邀來5個男生拍攝，談到拍攝趣事，馨儀笑說滿新鮮的，但一開始聊天讓她覺得好難好尷尬，「比較主動的男生會帶話題，可是後來有種變成男生在聯誼的感覺。」至於跟哪一個男生有後續進展，她賣關子的說：「不告訴你。」青峰補充笑說馨儀在感情裡是「人間獵豹」，更開玩笑要馨儀與好姊妹組成「獵豹女團」當第二季內容。

馨儀在記者會上現場，身體不適吐了。（圖／記者吳雨婕攝）

更多FTNN新聞網報導

蘇打綠青峰開年宣告休息整年！命理師建議不要 他鐵了心「就是要跟命運對幹」

日職棒「代跑王牌」爆吸食喪屍菸彈！極度自律形象翻黑 球團道歉：對不起小球迷們

高畑充希、岡田將生結婚一年有喜了！ IG同時宣布升格新手爸媽

