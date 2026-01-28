蘇打綠馨儀身體不適突嘔吐 青峰驚曝「要休息一年」
蘇打綠推出團體實境綜藝《6人行不行》，今（28日）舉辦媒體發佈會，馨儀卻在活動一開始覺得身體不適，還暫離舞台跑去吐，幸好後來看起來狀況好了一些。受訪時馨儀說自己吐了一堆水，搞笑表示可能是小孩放寒假，每天都要陪他們出去玩被操壞了，由於在團綜中馨儀的單元是「戀愛實境」，問及是不是「相親」完後有了好消息？她笑說：「真的沒有！暫時真的不會！」
青峰的單元則是「算命玄學」，透露到萬華地下街算命，6位老師有5位告訴他不能休息，讓他直呼：「我決定跟命運對著幹，剩下的老師說我50歲會走大運，可以休息10年再工作，我覺得他最準！」並說自己掌握自己的命運比較重要。接下來青峰準備開始放年假，笑說：「可能真的會放一整年。」不過目前還沒想好空檔期要做什麼事情。
回顧過去幾年，蘇打綠幾乎把時間都交給了音樂，讓他們動念想做一件不一樣，而且只有這六個人才做得出來的事情，團員們笑說一開始只是拍好玩的，沒想到鬼點子越滾越多，甚至有幾集還不小心發展成跨國拍攝企劃，而且全數自掏腰包，過程一度像是「把錢丟進水裡」，但轉念一想，也希望這個水坑能成為一座許願池，選在馬年開場播出，替大家帶來一點笑聲與刺激。
拍攝期間彼此完全保密，全員都不知道對方在外面到底「搞了什麼」，直到回到攝影棚，任務畫面才在其他五人眼前首度公開，現場立刻變成吐槽大會，由團員即時點評、互虧、補刀，直接裁定這件事究竟「行，還是不行」。團員笑說有的任務意外順利，有的過程荒謬到不行，但所有反應、翻車與成功都是真實發生。《6人行不行》2月27日起在friDay影音獨家首播。
