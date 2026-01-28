蘇打綠馨儀離婚上戀綜！記者會一半「急離場嘔吐」遭疑有孕回應了

記者徐珮華／台北報導

蘇打綠跨界推出全新團體實境綜藝《6人行不行》，6位團員今（28）日出席發布會，久違合體互虧、吐槽，現場氣氛熱烈。去年3月離婚、恢復單身的貝斯手馨儀，在節目中「1打5」與5位素人來賓相親，卻在記者會上突感身體不適緊急離場，甚至出現嘔吐症狀，引發外界揣測是否有「好消息」，對此她也親自回應了。

蘇打綠推出新團綜《6人行不行》，28日舉辦發布會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《6人行不行》是蘇打綠首次分頭行動的團體實境企劃，6人各自接下不同任務，包括馨儀參與相親企劃、阿福挑戰美食吃播、小威前往大阪紅燈區進行秘密任務、青峰體驗象棋與薩滿等命理占卜，家凱與阿龔則進行變裝對決。今馨儀在記者會嘔吐被聯想是「孕吐」，她強調「放心，我沒有，真的沒有」，並表示活動結束後應會就醫檢查，但「不會是婦產科」。

馨儀幾乎全程坐著受訪，被青峰笑虧是展現柔弱一面的「招數」，她則解釋孩子近日放寒假，自己每天行程滿檔，應該是過於勞累，導致健康出狀況。談到戀愛實境內容，她強調過程完全來真的，5位男來賓到場後才發現女主角竟是馨儀；至於節目結束後是否仍與男嘉賓聯絡，她神秘賣關子笑說「不告訴你」。

馨儀身體不適，幾乎全程坐著受訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

青峰在節目中前後找了6位命理老師「問好問滿」，原本動念暫時休息的他，被其中5位告誡千萬不能停下腳步，不過他不信邪，「我決定跟命運對幹，你講你的、我做我的，自己掌握自己的命運。」唯一支持他休息的命理老師，則預言他50歲以後會走大運，讓他笑說「我覺得他最準」。

長年被音樂填滿生活的蘇打綠，這次希望嘗試一件「不一樣、而且只有這6個人做得出來的事」，團綜因此誕生。團員們笑說起初只是抱著「拍好玩」的心情，沒想到鬼點子越滾越多，有幾集甚至發展成跨國拍攝企劃，邊玩邊做、全數自掏腰包，過程一度像是「把錢丟進水裡」。《6人行不行》將於2月27日起每週五、六首播，並可線上免費觀看。

