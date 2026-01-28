蘇打綠馨儀「人間獵豹」相親1打5 記者會無預警下台嘔吐嚇壞現場

【緯來新聞網】蘇打綠首度跨足綜藝圈，推出團體綜藝節目《6人行不行》，今（28日）舉辦記者會時分享各自挑戰的內容，單身的馨儀進行了相親，還一打五，一次對上五名男性，青峰一直笑虧：「拜託，她人間獵豹耶。」直說不需要一對一相親的。沒想到記者會進行到一半，工作人員突然把馨儀叫出場到後台，原來是馨儀一早就不舒服，最後終於忍不住到台下嘔吐，接著她也坐著受訪，看起來相當不舒服，但仍敬業完成記者會。

蘇打綠跨足綜藝，推出團體綜藝《6人行不行》。（圖／記者陳明中攝）

廣告 廣告

馨儀受訪時坦言，一早肚子就漲漲的不太舒服，被虧才剛結束戀綜，該不會這麼快就有了才乾嘔，她趕緊解釋不是懷孕，而且到後台還吐了一堆水，笑喊：「放心我沒有！醫生說我很健康，但暫時不會有！」她說因為寒假開始，她沒有讓小孩補習也沒有參加學校的課後活動，所以自己帶小孩到處玩，應該是被小孩操壞了，等等記者會結束要直奔醫院，還不忘再次強調：「反正不會看婦產科！」

馨儀身體不適，嘔吐完後坐著受訪。（圖／記者陳明中攝）

新的節目中，小威去了日本風化區，阿龔挑戰各種跨領域的音樂結合，懼高的家凱挑戰玩高空遊樂設施，而被說最爽的阿福則是挑戰一天吃八餐，被爆料企劃還是自己提出來的，青峰則是一連算命算了六家，沒想到有五家對他的事業都有共同結論，就是「不能休息」，讓鐵尺的青峰直喊：「我就要跟命運對著幹！自己掌握自己的命運！」笑說自己明天就要開始放年假，一放一整年。

蘇打綠出席綜藝《6人行不行》記者會。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

小宇跳槽新東家推首支單曲 驚喜舉辦北中專場門票秒殺

王嘉爾驚喜當嘉賓！Tyson Yoshi裸身彈吉他胸肌震不停