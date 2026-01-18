蘇打綠龔鈺祺單飛舉辦音樂會 嘉賓理想混蛋雞丁揭曉驚人巧合

阿龔月光動物園音樂會台北首場，雞丁驚喜站台。（緒風有限公司提供）

蘇打綠成員阿龔（龔鈺祺）17日舉辦「月光動物園」音樂會，除了有八百多萬的貝森多夫鋼琴、台北愛樂青年管弦樂團助陣，更迎來驚喜嘉賓理想混蛋主唱雞丁站台，雞丁笑稱自己「也是雞，是動物系歌手」, 能當阿龔嘉賓是冥冥中注定，原來雞丁收到阿龔親自邀約的前一週，買了一件印有3隻小狗的襯衫，剛好阿龔「月光動物園」是獻給3隻已逝愛犬，讓他覺得實在太巧到全身起雞皮疙瘩！雞丁的感性分享，沒想到被阿龔吐槽笑說：「原來當我嘉賓是穿網拍衣服啊。」

雞丁一連演唱阿龔創作〈Let’s Dream About Love〉以及自己的創作曲〈漂鳥〉二首歌曲。兩人聊起彼此的緣分。阿龔笑說兩人其實只認識一個多月，就能合作直呼「太榮幸了」，還打趣補一句：「你是聽我們音樂長大的雞丁，我先講先贏！」

雞丁提到自己狗狗在前年離開，感觸很深加碼帶來〈漂鳥〉。（緒風有限公司提供）

雞丁曾多次購票觀看蘇打綠演唱會，阿龔也看過理想混蛋的小巨蛋演出，在這樣的時空交會出珍貴友情。雞丁接著分享，自己很愛逛網拍，去年11月買下一件印著3隻小狗的襯衫，直到收到邀約、細讀「月光動物園」的創作故事後，才驚覺那3隻狗竟巧合呼應亮亮、晶晶與妃妃。雞丁也提到自己的狗狗在前年離開，聽這張專輯時特別有感觸，最後更笑稱自己「也是雞，是動物系歌手」，因此有幸走進動物園，加碼帶來〈漂鳥〉，唱出從道別走向祝福的漫長路程，送給正在學習面對失去的每位觀眾。

更溫暖的是，在巡演中曾讓全場集體淚崩的「妃妃視角口白」，團員小威當晚也帶著「童聲本人」兒子小 Moon 悄悄坐在觀眾席中支持。整場演出導演則由一路相伴巡演的團員馨儀掌舵，讓觀眾開玩笑說有這樣「最強大的獵豹守護」，共同促成這片美好的動物音樂宇宙。此外，錄製專輯與拍攝視覺時使用、身價八百萬、宛如一座移動房子的「貝森朵夫鋼琴」也被請上舞台，讓觀眾聽見最貼近專輯起點的聲音質地。阿龔也首度鬆口透露，《月光動物園》巡演的最終一站，四月將在高雄衛武營畫下句點，為這趟夜行旅程留下最完整的收尾。

